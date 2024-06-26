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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Дмитрий Сахань

«Всякое бывает»: омский депутат Сахань рассказал о своем задержании

26 июня 2024, 06:30
Фото: Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Дмитрий Сахань

Омский депутат Дмитрий Сахань прокомментировал свое задержание

Парламентария задержали по делу о мошенничестве и этапировали в Москву, но через несколько дней отпустили из-под стради в зале суда.

Вице-спикер омского Горсовета Дмитрий Сахань прокомментировал свое задержание. Парламентарий был краток.

«Вы о чем спрашиваете? В жизни всякое бывает», — передает слова депутата издание «Омск-Информ».

Дмитрия Саханя, а также депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова и директора компании «Кедр» Игоря Толчина в начале июня задержали силовики и этапировали в Москву. Однако 11 июня всех троих освободили из-под стражи в зале Басманного суда.

Саханя обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело было связано с незаконным получением прав на участки на территории парка имени 30 лет ВЛКСМ, где впоследствии появился скандальный торговый комплекс.

Отметим, что сегодня, 26 июня, прокуратура Омской области направила в суд два иска с целью вернуть земельные участки муниципалитету.

#Евгений Игишев#Общество#Преступление#Омск#Задержание#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Депутат#Москва#Закон#Горсовет#Исследование
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