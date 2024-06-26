«Всякое бывает»: омский депутат Сахань рассказал о своем задержании

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Вице-спикер омского Горсовета Дмитрий Сахань прокомментировал свое задержание. Парламентарий был краток.
«Вы о чем спрашиваете? В жизни всякое бывает», — передает слова депутата издание «Омск-Информ».
Дмитрия Саханя, а также депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова и директора компании «Кедр» Игоря Толчина в начале июня задержали силовики и этапировали в Москву. Однако 11 июня всех троих освободили из-под стражи в зале Басманного суда.
Саханя обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело было связано с незаконным получением прав на участки на территории парка имени 30 лет ВЛКСМ, где впоследствии появился скандальный торговый комплекс.
Отметим, что сегодня, 26 июня, прокуратура Омской области направила в суд два иска с целью вернуть земельные участки муниципалитету.