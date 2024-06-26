«Всякое бывает»: омский депутат Сахань рассказал о своем задержании

Дмитрия Саханя, а также депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова и директора компании «Кедр» Игоря Толчина в начале июня задержали силовики и этапировали в Москву. Однако 11 июня всех троих освободили из-под стражи в зале Басманного суда.