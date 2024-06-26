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Омские депутаты одобрили переименование «Межрайбазы»

В Омске переименовали «Межрайбазу»

26 июня 2024, 08:12
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили переименование «Межрайбазы»

Оптовой базы, в честь которой когда-то назвали остановку, нет уже четверть века.

Депутаты Омского городского Совета на очередном пленарном заседании обсудили новое название для двух остановок общественного транспорта в Старом Кировске. Как уже писал Город55, сейчас остановки называются «Межрайбаза», но это название давно можно считать устаревшим.

— Оптовая база прекратила существование в 90-х, — уточнил докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, на предварительном обсуждении в профильном комитете Горсовета. — Поступило предложение от жителей переименовать остановки в честь близлежащих улиц — «1-я Казахстанская» и «2-я Казахстанская».

Эта инициатива сначала была одобрена в комитете, а сегодня, 26 июня, ее поддержал весь созыв ГС. Таким образом, в ближайшее время на карте Омска появятся два новых названия.

В Омске переименуют «Межрайбазу»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Автобусные остановки#Новости#Горсовет#Топонимика
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