В Омске переименовали «Межрайбазу»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Депутаты Омского городского Совета на очередном пленарном заседании обсудили новое название для двух остановок общественного транспорта в Старом Кировске. Как уже писал Город55, сейчас остановки называются «Межрайбаза», но это название давно можно считать устаревшим.
— Оптовая база прекратила существование в 90-х, — уточнил докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, на предварительном обсуждении в профильном комитете Горсовета. — Поступило предложение от жителей переименовать остановки в честь близлежащих улиц — «1-я Казахстанская» и «2-я Казахстанская».
Эта инициатива сначала была одобрена в комитете, а сегодня, 26 июня, ее поддержал весь созыв ГС. Таким образом, в ближайшее время на карте Омска появятся два новых названия.