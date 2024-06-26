В Омске на месте ИКЕА появятся сортировочные склады

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Компания «Сберлогистика» ищет подрядчика, который переоборудует помещения бывшего магазина ИКЕА в омской «Меге» под сортировочный склад. Заявки от исполнителей принимают до 5 июля.
Согласно данным площадки «РосТендер», работы по оборудованию складов также необходимо будет провести в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге и Москве.
Переоборудование помещений омской ИКЕА необходимо завершить к 26 августа. Общая площадь складов составит 25 656 квадратных метров. Подрядчику также предстоит установить пандус на семь машин и трое ворот.
Ранее сообщалось, что площади ИКЕА займет маркетплейс «Мегамаркет».