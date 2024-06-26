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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

В Омске на месте ИКЕА появятся сортировочные склады

В Омске на месте ИКЕА появятся сортировочные склады

26 июня 2024, 09:02
Фото: gorod55.ru
Компания «Сберлогистика» в настоящее время ищет подрядчика, который займется переоборудованием помещений.

Компания «Сберлогистика» ищет подрядчика, который переоборудует помещения бывшего магазина ИКЕА в омской «Меге» под сортировочный склад. Заявки от исполнителей принимают до 5 июля.

Согласно данным площадки «РосТендер», работы по оборудованию складов также необходимо будет провести в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге и Москве.

Переоборудование помещений омской ИКЕА необходимо завершить к 26 августа. Общая площадь складов составит 25 656 квадратных метров. Подрядчику также предстоит установить пандус на семь машин и трое ворот.

Ранее сообщалось, что площади ИКЕА займет маркетплейс «Мегамаркет».

Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
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#Евгений Игишев#Бизнес#Торги#Оборудование#Материалы
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