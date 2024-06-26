Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Омске сразу три выпускницы набрали 200 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по двум предметам. Елизавета Ситникова из школы № 135 получила высший результат по химии и русскому языку, Анна Бессараб и Полина Михайлова из областного центра развития одаренности № 117 отличились по русскому языку и профильной математике. Выпускниц в своем тг-канале поздравил министр образования Омской области Иван Кротт.