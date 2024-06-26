Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Омске сразу три выпускницы набрали 200 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по двум предметам. Елизавета Ситникова из школы № 135 получила высший результат по химии и русскому языку, Анна Бессараб и Полина Михайлова из областного центра развития одаренности № 117 отличились по русскому языку и профильной математике. Выпускниц в своем тг-канале поздравил министр образования Омской области Иван Кротт.
«Напомню, что высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше, и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум учебным предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности, наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей», — добавил министр.
Всего в Омской области по итогам основного периода сдачи ЕГЭ без учета резервных дней 53 школьника набрали 100 баллов на экзамене.