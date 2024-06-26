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Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов

26 июня 2024, 10:43
Фото: 1MI
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Всего в Омской области по итогам основного периода сдачи ЕГЭ без учета резервных дней 53 школьника набрали 100 баллов на экзамене.

В Омске сразу три выпускницы набрали 200 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по двум предметам. Елизавета Ситникова из школы № 135 получила высший результат по химии и русскому языку, Анна Бессараб и Полина Михайлова из областного центра развития одаренности № 117 отличились по русскому языку и профильной математике. Выпускниц в своем тг-канале поздравил министр образования Омской области Иван Кротт.

«Напомню, что высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше, и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум учебным предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности, наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей», — добавил министр.

Всего в Омской области по итогам основного периода сдачи ЕГЭ без учета резервных дней 53 школьника набрали 100 баллов на экзамене.

По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
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#Евгений Игишев#Образование#Омская область#Губернатор#ЕГЭ#Премии#Химия#Вузы#Русский язык#Математика
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