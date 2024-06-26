Смета на проверке. В омском ЖК «Снегири» хотят построить школу на 1579 мест

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Ленинском округе Омска краснодарский девелопер «Догма» к 2034 году должен возвести микрорайон, который будет состоять из 19 многоквартирных домов, школы и трех детских садов.
Пока застройщик не получил ни одного разрешения на строительство домов, тем не менее работа над разработкой проектной документации ведется. Сейчас, похоже, уже готов проект школы на 1579 мест с бассейном. Городу55 стало известно, что проектную документацию уже отправили на проверку в части «ценообразования и сметного нормирования». Договор на оказание соответствующих услуг автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» заключило с Надеждой Плотниковой из Хабаровска. За работу ей заплатят 163,8 тысяч рублей.
Построить школу хотят на земельном участке площадью 28 488 «квадратов» по улице Валентины Бисяриной. Участок как раз предназначен под объекты дошкольного, начального и среднего образования. Другие подробности строительства пока неизвестны.
В минстрое Городу55 сообщили, что по соглашению с «Догмой», заключенному в феврале 2022 года, компания к концу 2034 года должна не только возвести квартал «Снегири» площадью жилья 325 тысяч кв. м, но и спроектировать соцобъекты, а после прохождения госэкспертизы передать проекты в городскую администрацию.
«Сами девелоперы заинтересованы в том, чтобы построить по своим проектам, поскольку проекты часто там авторские, очень интересные. И сами застройщики могут в полной мере реализовать все возможности проекта, которые были заложены на бумаге», — пояснили в пресс-службе минстроя.
Напомним, что на прошлой неделе прошел госэкспертизу проект детсада на Светловской. Для «Догмы» его разработкой занимался омский институт «Горпроект».