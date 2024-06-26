Смета на проверке. В омском ЖК «Снегири» хотят построить школу на 1579 мест

Пока застройщик не получил ни одного разрешения на строительство домов, тем не менее работа над разработкой проектной документации ведется. Сейчас, похоже, уже готов проект школы на 1579 мест с бассейном. Городу55 стало известно, что проектную документацию уже отправили на проверку в части «ценообразования и сметного нормирования». Договор на оказание соответствующих услуг автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» заключило с Надеждой Плотниковой из Хабаровска. За работу ей заплатят 163,8 тысяч рублей.