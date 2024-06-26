gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Пятиэтажка на 20 Партсъезда, 55

Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной

26 июня 2024, 03:24
Фото: yandex.ru/maps
Пятиэтажка на 20 Партсъезда, 55

В Омске наконец-то признали аварийным пятиэтажный дом на 20-го Партсъезда

Дом, построенный в 1966 году, в последний раз масштабно ремонтировали в 2018 году. Работы тогда обошлись в 7,7 млн рублей.

В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Накануне аварийным и подлежащим сносу признали пятиэтажный дом на 20-го Партсъезда, 55. Соответствующее постановление и. о. мэра Омска Евгений Фомин подписал 25 июня. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии города Омска для оценки жилых помещений от 28 мая 2024 года.

Жильцов пятиэтажки, построенной в 1966 году, обещают расселить до 31 декабря 2031 года, то есть только через 7,5 лет. Напомним, что дом на 20-го Партсъезда уже признавали аварийным в мае 2017-го, но тогда его решили реконструировать. Ремонт, который обошелся в 7,7 млн рублей, провели в 2018 году. По соседству с этим домом находится пятиэтажка, у которой в августе 2022-го обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж. Ее, кстати, до сих пор не снесли.

Помимо этого, в городе признали непригодными для проживания несколько жилых помещений. Среди них частный дом на 2-й Кировской, 19/1, квартира №1 на 28-й Рабочей, 12 и квартира №3 на Урожайной, 34. До 31 декабря 2031 года департамент жилищной политики должен будет предложить варианты по дальнейшему использованию квартир.

В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Многоквартирный дом#Аварийные дома#Новости#Расселение#Департамент жилищной политики
Подпишитесь
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
Вчера, 09:40
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Вчера, 05:25
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
Вчера, 09:18
Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
Сегодня, 03:52
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
Сегодня, 03:23