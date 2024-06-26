Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Накануне аварийным и подлежащим сносу признали пятиэтажный дом на 20-го Партсъезда, 55. Соответствующее постановление и. о. мэра Омска Евгений Фомин подписал 25 июня. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии города Омска для оценки жилых помещений от 28 мая 2024 года.
Жильцов пятиэтажки, построенной в 1966 году, обещают расселить до 31 декабря 2031 года, то есть только через 7,5 лет. Напомним, что дом на 20-го Партсъезда уже признавали аварийным в мае 2017-го, но тогда его решили реконструировать. Ремонт, который обошелся в 7,7 млн рублей, провели в 2018 году. По соседству с этим домом находится пятиэтажка, у которой в августе 2022-го обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж. Ее, кстати, до сих пор не снесли.
Помимо этого, в городе признали непригодными для проживания несколько жилых помещений. Среди них частный дом на 2-й Кировской, 19/1, квартира №1 на 28-й Рабочей, 12 и квартира №3 на Урожайной, 34. До 31 декабря 2031 года департамент жилищной политики должен будет предложить варианты по дальнейшему использованию квартир.