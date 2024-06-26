Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной

Жильцов пятиэтажки, построенной в 1966 году, обещают расселить до 31 декабря 2031 года, то есть только через 7,5 лет. Напомним, что дом на 20-го Партсъезда уже признавали аварийным в мае 2017-го, но тогда его решили реконструировать. Ремонт, который обошелся в 7,7 млн рублей, провели в 2018 году. По соседству с этим домом находится пятиэтажка, у которой в августе 2022-го обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж. Ее, кстати, до сих пор не снесли.