Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня

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Пьяный молодой человек сел за руль Renault Logan. Вероятно, вместе с приятелем они возвращались после веселой ночи — авария произошла в пять утра. На бешеной скорости автомобиль влетел в сарайку у дома рядом с дорогой так, что успел еще и перевернуться в воздухе. Оба мужчины попали в больницу.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, так что скоро фигурант дела пойдет отвечать за свои действия в суд. По версии следствия, он получил 1,5 млн рублей от юрлица, которое было заинтересовано в заключении государственных контрактов. Чиновник должен был сделать так, чтобы в торгах победила определенная компания. При этом сумма контрактов оказалась немаленькая — порядка 195 млн рублей.
С июля планируется запуск самолета из Омска в самый северный город. Для этого будет использован АН-2 или «кукурузник», как кличут его в народе. Перевозчиком выступит краснодарская компания. Гендиректор «Аэропрома» Юрий Афанасьев находится пока в отпуске и говорит, что ориентировочная стоимость билетов составит около 3 тыс рублей.