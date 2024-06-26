Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня

Пьяный молодой человек сел за руль Renault Logan. Вероятно, вместе с приятелем они возвращались после веселой ночи — авария произошла в пять утра. На бешеной скорости автомобиль влетел в сарайку у дома рядом с дорогой так, что успел еще и перевернуться в воздухе. Оба мужчины попали в больницу.