Правда ли то, что с возрастом люди мудреют?

То есть можно сказать, что мудрость представляет собой жизненный опыт и возможность его самостоятельного анализа, а также способность сопереживать, управлять эмоциями и оценивать события в перспективе. Так что с возрастом люди, как правило, действительно приобретают навыки управления эмоциями и учатся на своих и чужих ошибках, а значит — мудреют.