Омские депутаты одобрили увеличение городского бюджета на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Сегодня, 26 июня, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание, на котором обсуждалось в том числе предложение мэрии об изменении бюджета на 2024 год.
В общей сложности доходы и расходы муниципалитета должны увеличиться на 2,5 млрд рублей. Большая часть этих денег — целевые субсидии из вышестоящих бюджетов, но зафиксировано и увеличение собственных доходов города на 194 млн рублей.
Порядка 300 млн рублей дополнительных средств пойдут на содержание дорог общего пользования, более 700 млн — на инфраструктурные проекты в сфере образования.
Депутаты без обсуждения одобрили изменение бюджета. Теперь общие доходы муниципалитета в текущем году вырастут до 43 млрд рублей, а расходы — до 45,2 млрд.