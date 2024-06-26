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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Бюджет Омска увеличился до 45 млрд рублей

Омские депутаты одобрили увеличение городского бюджета на 2,5 млрд рублей

26 июня 2024, 06:04
Фото: gorod55.ru

Бюджет Омска увеличился до 45 млрд рублей

Речь идет главным образом о целевых субсидиях из вышестоящих бюджетов.

Сегодня, 26 июня, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание, на котором обсуждалось в том числе предложение мэрии об изменении бюджета на 2024 год.

В общей сложности доходы и расходы муниципалитета должны увеличиться на 2,5 млрд рублей. Большая часть этих денег — целевые субсидии из вышестоящих бюджетов, но зафиксировано и увеличение собственных доходов города на 194 млн рублей.

Порядка 300 млн рублей дополнительных средств пойдут на содержание дорог общего пользования, более 700 млн — на инфраструктурные проекты в сфере образования.

Депутаты без обсуждения одобрили изменение бюджета. Теперь общие доходы муниципалитета в текущем году вырастут до 43 млрд рублей, а расходы — до 45,2 млрд.

Бюджет Омска увеличится еще на 2,5 млрд рублей
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#Николай Эйхвальд#Омск#Бюджет#Новости
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