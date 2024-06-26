Мэр Омска Сергей Шелест внес ясность в ситуацию с кондиционерами в транспорте

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале поднял тему о работе кондиционеров в общественном транспорте. Ранее он уже рассказывал, что оборудование установлено в салонах 153 муниципальных автобусов и 111 троллейбусов. Все они выходят на улицы ежедневно.
Водители пассажирского предприятия № 8 и электротранспорта получают инструкции по тому, как работать в условиях жары. Мэр Сергей Шелест поговорил об этом с главой департамента транспорта Вадимом Кормильцем. По итогу встречи решено, что сотрудники общественного транспорта еще раз получат инструктаж по работе с кондиционерами.
«Друзья, прошу вас также учитывать пресловутый человеческий фактор, и, если кондиционер выключен, обратитесь к кондуктору или водителю с тем, чтобы его включили», — отметил градоначальник.
Он напомнил, что при включенном кондиционере важно держать окна и люки в салоне транспорта закрытыми. Сергей Шелест также попросил омичей и гостей города не скандалить из-за кондиционеров, стараться быть вежливыми.
Пока что мэр находится в отпуске. Позже он повторит опыт поездок в общественном транспорте, чтобы лично убедиться, насколько организован комфорт пассажиров.