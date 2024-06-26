Мэр Омска Сергей Шелест внес ясность в ситуацию с кондиционерами в транспорте

Водители пассажирского предприятия № 8 и электротранспорта получают инструкции по тому, как работать в условиях жары. Мэр Сергей Шелест поговорил об этом с главой департамента транспорта Вадимом Кормильцем. По итогу встречи решено, что сотрудники общественного транспорта еще раз получат инструктаж по работе с кондиционерами.