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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

иллюстрация

Мэр Омска Сергей Шелест внес ясность в ситуацию с кондиционерами в транспорте

26 июня 2024, 10:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Градоначальник попросил местных жителей и гостей города соблюдать взаимную вежливость в поездках.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале поднял тему о работе кондиционеров в общественном транспорте. Ранее он уже рассказывал, что оборудование установлено в салонах 153 муниципальных автобусов и 111 троллейбусов. Все они выходят на улицы ежедневно.

Водители пассажирского предприятия № 8 и электротранспорта получают инструкции по тому, как работать в условиях жары. Мэр Сергей Шелест поговорил об этом с главой департамента транспорта Вадимом Кормильцем. По итогу встречи решено, что сотрудники общественного транспорта еще раз получат инструктаж по работе с кондиционерами.

«Друзья, прошу вас также учитывать пресловутый человеческий фактор, и, если кондиционер выключен, обратитесь к кондуктору или водителю с тем, чтобы его включили», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что при включенном кондиционере важно держать окна и люки в салоне транспорта закрытыми. Сергей Шелест также попросил омичей и гостей города не скандалить из-за кондиционеров, стараться быть вежливыми.

Пока что мэр находится в отпуске. Позже он повторит опыт поездок в общественном транспорте, чтобы лично убедиться, насколько организован комфорт пассажиров.

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