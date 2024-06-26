Хитро. В Омске ждет суда женщина, которая «сделала» больше 500 тысяч на маткапитале

Обвиняемая искала женщин, которым выдавали государственные сертификаты на маткапитал, и заключала с ними как представитель КПК договоры целевого займа. Якобы с ее помощью можно было приобрести жилье, расположенное в Таврическом районе. Далее в Пенсионный фонд передавались документы с ложными данными о ценах на жилье. Женщинам перечисляли деньги, а они в свою очередь передавали ей ту часть, которая оставалась после вычета стоимости недвижимости.