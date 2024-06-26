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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

иллюстрация

Хитро. В Омске ждет суда женщина, которая «сделала» больше 500 тысяч на маткапитале

26 июня 2024, 09:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ждет суда женщина, «заработавшая» больше полумиллиона на маткапитале

Фигурантку дела обвиняют в обмане 22 человек, претендовавших на получение сертификата.

В Омской области закончили расследовать уголовное дело женщины, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Предполагается, что она использовала служебное положение. Дело касалось получения выплат.

Как считает следствие, женщина занималась преступной деятельностью на протяжении двух лет. За период с 2020 по 2022 годы было 22 эпизода мошенничества. Как представитель кредитных потребительских кооперативов она крала деньги из бюджета Российской Федерации. Средства выделялись для выплат в рамках нацпроекта «Демография». Общая сумма составила больше 638 тыс рублей.

Обвиняемая искала женщин, которым выдавали государственные сертификаты на маткапитал, и заключала с ними как представитель КПК договоры целевого займа. Якобы с ее помощью можно было приобрести жилье, расположенное в Таврическом районе. Далее в Пенсионный фонд передавались документы с ложными данными о ценах на жилье. Женщинам перечисляли деньги, а они в свою очередь передавали ей ту часть, которая оставалась после вычета стоимости недвижимости.

Обвиняемая вину не признала. Теперь она под подпиской о невыезде. Следствие наложило арест на ее имущество, чтобы возместить причиненный государству вред. Сумма составляет 1,9 млн рублей.

Дело рассмотрит Таврический районный суд. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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#Алина Ясинская#Омск#Новости
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