Гостила у знакомого. В Кировском округе Омска нашли пропавшую девушку из Хакасии

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Ранее Город55 рассказывал о том, что отделение Национального центра помощи детям по Республике Хакасия распространило информацию о пропаже 17-летней девушки. По предварительным данным, она ушла из дома 18 июня и, возможно, направилась в Омск.
Накануне стало известно, что подростка нашли в Кировском округе Омска. Девушка гостила у своего у знакомого.
«Найденного подростка разместили в социально-реабилитационном центре. Ее заберут родители», — сообщили в омской полиции корреспонденту NGS55.RU.
Напомним, что с февраля волонтеры организации «Доброспас-Омск» разыскивают пропавшего без вести вахтовика. 4 февраля он выходил на связь, но после этого исчез. Поисковики обращаются к добровольцам за помощью в поисках человека.