gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

иллюстрация

Гостила у знакомого. В Кировском округе Омска нашли пропавшую девушку из Хакасии

26 июня 2024, 02:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пропавшая 17-летняя девушка из Хакасии гостила у своего знакомого в Омске

Девушку нашли через неделю после исчезновения. Она находилась у своего знакомого в Кировском округе. Сейчас ее разместили в социально-реабилитационном центре, откуда ее заберут родители.

Ранее Город55 рассказывал о том, что отделение Национального центра помощи детям по Республике Хакасия распространило информацию о пропаже 17-летней девушки. По предварительным данным, она ушла из дома 18 июня и, возможно, направилась в Омск.

Накануне стало известно, что подростка нашли в Кировском округе Омска. Девушка гостила у своего у знакомого.

«Найденного подростка разместили в социально-реабилитационном центре. Ее заберут родители», — сообщили в омской полиции корреспонденту NGS55.RU.

Напомним, что с февраля волонтеры организации «Доброспас-Омск» разыскивают пропавшего без вести вахтовика. 4 февраля он выходил на связь, но после этого исчез. Поисковики обращаются к добровольцам за помощью в поисках человека.

В Омске объявили поиск пропавшей 17-летней девушки из Хакасии
Узнать подробнее
Читайте также:
Коричневые джинсы и худи. В омском поселке Крутая горка пропала 15-летняя школьницаНужна помощь. В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовикаПошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Родители#Девушка#Новости#Поиск#Пропажа#Кировский округ#Хакасия#Национальный центр помощи детям#Социально-реабилитационный центр
Подпишитесь
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
Вчера, 09:40
Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной
Сегодня, 03:24
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Вчера, 05:25
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
Вчера, 09:18
Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
Сегодня, 03:52
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
Сегодня, 03:23