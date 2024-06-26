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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

иллюстрация

Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

26 июня 2024, 11:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Какого повышения пенсий ждать работающим пенсионерам в России? Когда начнет действовать индексация? Подробности — в материале Города55.

Со следующего года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Таким образом работоспособные россияне смогут трудиться в тех областях, где наблюдается большой дефицит специалистов. Речь идет о 7,87 миллионах людей, отметил спикер палаты Вячеслав Володин.

По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1,3 тыс рублей. С 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Президент России Владимир Путин предложил ее восстановить на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в этом году.

Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров
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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Индексация#Индексация пенсий#Владимир Путин#Россия#Новости
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