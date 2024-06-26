Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Со следующего года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.
Таким образом работоспособные россияне смогут трудиться в тех областях, где наблюдается большой дефицит специалистов. Речь идет о 7,87 миллионах людей, отметил спикер палаты Вячеслав Володин.
По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1,3 тыс рублей. С 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Президент России Владимир Путин предложил ее восстановить на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в этом году.