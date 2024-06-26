Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1,3 тыс рублей. С 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.