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В Омске за один вечер в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

Флешмоб. В Омске за один вечер в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

26 июня 2024, 08:45
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске за один вечер в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

Полицейские проводят проверку по всем трем фактам, а также по случаю с травмированием подростка на скутере.

Накануне вечером, 25 июня, на Левом берегу произошла авария с несовершеннолетних. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 17:15.

По их данным, мужчина (1960 г. р.) двигался Volkswagen Tiguan по улице Туполева. Пытаясь пересечь проспект Комарова, он не пропустил Nissan March. За рулем второй иномарки была женщина (1986 г. р.) с младенцем. Годовалая девочка получила травмы, ее доставили в больницу.

Также в районе 19:00 на улице Волкова мужчина (2003 г. р.) на Toyota Corolla сбил человека, который выбежал на проезжую часть. Пострадавшим оказался мальчик (2015 г. р.). Его госпитализировали.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Кроме того, случилась авария с ребенком в районе улицы 60 лет Победы. Мужчина (1964 г. р.) ехал на LADA Vesta. На перекрестке с улицей Суворова он не пропустил другой автомобиль — Toyota Carina. Им управляла женщина 2006 г. р. Пассажиром была девочка (2011 г. р.). С травмами ее увезли в больницу.

В Госавтоинспекции рассказали еще о случае травмирования подростка (2008 г. р.). Он ехал на скутере в селе Павлодаровка и в какой-то момент потерял управление. Получив травмы, мальчик обратился к врачам. После осмотра его отпустили домой.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Авария#Новости#Госавтоинспекция
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