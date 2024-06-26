Флешмоб. В Омске за один вечер в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

Кроме того, случилась авария с ребенком в районе улицы 60 лет Победы. Мужчина (1964 г. р.) ехал на LADA Vesta. На перекрестке с улицей Суворова он не пропустил другой автомобиль — Toyota Carina. Им управляла женщина 2006 г. р. Пассажиром была девочка (2011 г. р.). С травмами ее увезли в больницу.