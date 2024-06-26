Флешмоб. В Омске за один вечер в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

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Published Сегодня, 08:45
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Накануне вечером, 25 июня, на Левом берегу произошла авария с несовершеннолетних. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 17:15.
По их данным, мужчина (1960 г. р.) двигался Volkswagen Tiguan по улице Туполева. Пытаясь пересечь проспект Комарова, он не пропустил Nissan March. За рулем второй иномарки была женщина (1986 г. р.) с младенцем. Годовалая девочка получила травмы, ее доставили в больницу.
Также в районе 19:00 на улице Волкова мужчина (2003 г. р.) на Toyota Corolla сбил человека, который выбежал на проезжую часть. Пострадавшим оказался мальчик (2015 г. р.). Его госпитализировали.
Кроме того, случилась авария с ребенком в районе улицы 60 лет Победы. Мужчина (1964 г. р.) ехал на LADA Vesta. На перекрестке с улицей Суворова он не пропустил другой автомобиль — Toyota Carina. Им управляла женщина 2006 г. р. Пассажиром была девочка (2011 г. р.). С травмами ее увезли в больницу.
В Госавтоинспекции рассказали еще о случае травмирования подростка (2008 г. р.). Он ехал на скутере в селе Павлодаровка и в какой-то момент потерял управление. Получив травмы, мальчик обратился к врачам. После осмотра его отпустили домой.