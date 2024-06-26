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Друид назначил экоактивистов виновными в плохой игре сборной Англии

Друид назначил экоактивистов виновными в плохой игре сборной Англии

26 июня 2024, 10:18
Фото: stonehenge-stone-circle.co.uk
Английская сборная на Евро-2024 забила только два гола в трех играх. Чтобы помочь соотечественникам улучшить результаты, друид Артур Пендрагон решил призвать помощников — древних духов. Однако ему помешало осквернение Стоунхенджа экоактивистами.

Как пишет newkhakasiya.online, друид обвинил в слабой игре англичан климатических активистов, которые обсыпали Стоунхендж — археологический памятник Великобритании — оранжевым порошком. Так они выступают против производства ископаемых видов топлива.

70-летний Пендрагон считает, что своими действиями активисты оборвали связь с духами и усложнили передачу мыслей футболистам.

До того как стать друидом, Артур Пендрагон был военнослужащим. В 1986 году он решил, что является реинкарнацией короля Артура, и с того момента проводит обряды и общается с духами Стоунхенджа.

Сами же активисты за свой поступок были арестованы. Власти страны назвали их действия позором.

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