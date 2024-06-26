Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как пишет newkhakasiya.online, друид обвинил в слабой игре англичан климатических активистов, которые обсыпали Стоунхендж — археологический памятник Великобритании — оранжевым порошком. Так они выступают против производства ископаемых видов топлива.
70-летний Пендрагон считает, что своими действиями активисты оборвали связь с духами и усложнили передачу мыслей футболистам.
До того как стать друидом, Артур Пендрагон был военнослужащим. В 1986 году он решил, что является реинкарнацией короля Артура, и с того момента проводит обряды и общается с духами Стоунхенджа.
Сами же активисты за свой поступок были арестованы. Власти страны назвали их действия позором.