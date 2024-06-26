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Омичи рассказали о затопленных дворах и дорогах в Чкаловском поселке

«Дети купаются, как в настоящем море». Омичи рассказали о затопленных дворах

26 июня 2024, 06:00
Фото: Юлия Хотиенко / Предоставлено Городу55

Омичи рассказали о затопленных дворах и дорогах в Чкаловском поселке

На участке отсутствует ливневая канализация

В редакцию Города55 обратились жители микрорайона Космический с проблемой затопленных дворов. По словам омичей, проезд, примыкающий к улице Индустриальной, уходит под воду после дождя, а ливневая канализация не отсутствует.

«Местные жители называют это морем Манякина. Дети купаются, как в настоящем море, бабушки лазают по заборам, пытаясь попасть в магазины, машины глохнут и ломаются. Проблема не решается на протяжении долгих лет. Построена новая школа, 1 сентября в нее пойдут учиться не только ребятишки микрорайона Космический, но и дети с других округов города. Добираться до новой современной школы будет невозможно после каждого дождя», — рассказала омича Юлия Хотиенко.

Отметим, что официально улицы Манякина в Омске нет. Так называют проезд от улицы Индустриальной до проходной завода «Полет». Но, например, в 2Gis, дорога также именуется как улица Манякина.

Фото: Юлия Хотиенко / Предоставлено Городу55

Местные жители рассказали, что обращались к мэру Омска Сергею Шелесту и главе региона Виталию Хоценко. В ответ на участок отправляют машину для откачки воды, правда, иногда она приезжает спустя сутки.

В паблике «Омский форум» администрация города прокомментировала ситуацию.

«Отметим, что есть участки совсем не оборудованные ливневой канализацией. Работа в данном направлении ведется, но требует больших затрат. Администрация города занимается решением данного вопроса, но работа ведется постепенно», — сообщили в мэрии.
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Проблемы с водой#Ливневая канализация#Жалобы жителей
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