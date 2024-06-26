Буцаев: В РФ появится мебель из ДПК, сделанная методом 3D-печати

На открытии мини-завода компании TrashBack побывал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Комментируя событие, он отметил, что импортозамещение является одним из главных направлений деятельности РЭО. С начала реформы компании удалось довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. Буцаев также рассказал, что основным материалом для производства мебели на заводе будет древесно-полимерный композит, уникальный для России. Это смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая по ощущениям и запаху напоминает дерево. Ранее никто в РФ не занимался подобным производством. В связи с этим глава РЭО заявил, что в компании будут с интересом следить за развитием этого проекта: мини-завод станет еще одним шагом к созданию экономики замкнутого цикла. Об этом пишет NewsNN.