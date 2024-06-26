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Буцаев: В РФ появится мебель из ДПК, сделанная методом 3D-печати

Буцаев: В РФ появится мебель из ДПК, сделанная методом 3D-печати

26 июня 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
В России запустили первый завод, который специализируется на производстве изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) методом 3D-печати. На заводе будут производить предметы интерьера и мебель, а также сами FGF (гранульные) 3D-принтеры для печати из ДПК.

На открытии мини-завода компании TrashBack побывал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Комментируя событие, он отметил, что импортозамещение является одним из главных направлений деятельности РЭО. С начала реформы компании удалось довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. Буцаев также рассказал, что основным материалом для производства мебели на заводе будет древесно-полимерный композит, уникальный для России. Это смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая по ощущениям и запаху напоминает дерево. Ранее никто в РФ не занимался подобным производством. В связи с этим глава РЭО заявил, что в компании будут с интересом следить за развитием этого проекта: мини-завод станет еще одним шагом к созданию экономики замкнутого цикла. Об этом пишет NewsNN.

Согласно открытым источникам, до недавнего времени ДПК производился только в Нидерландах.

Со своей стороны, гендиректор TrashBack Алексей Маслов рассказал, что производство из ДПК методом 3D-печати — это инновационное и перспективное направление для России. Из ДПК делают мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем будут печатать даже дома. ДПК на 70% состоит из древесной муки, поэтому ощущается и пахнет как дерево, подытожил Маслов.

Во время официального визита глава РЭО осмотрел цех по производству изделий на крупноформатных FGF-принтерах, а также цех по переработке вторичных материалов.

На данный момент компания занимается печатью изделий из гранул вторичного полистирола, включая предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и другие. Также TrashBack предлагает решения из вторичного полистирола для дизайна улиц: фонари, урны и лавочки.

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