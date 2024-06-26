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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Омской области водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке

Будет уроком. Омский водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке

26 июня 2024, 11:52
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке

Мужчину обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры.

Стало известно, что в Омской области незаконно организовали свалку. Ее обнаружили неподалеку от СТ «Карат». Межрайонная природоохранная прокуратура вмешалась в дело.

Был найден водитель грузовика, который выгружал мусор в том месте. Прокуратура на этом основании возбудила дело об административном правонарушении (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). Нарушителя привлекли к ответственности и выписали штраф в размере 40 тыс рублей.

До этого Город55 писал о крайне опасной свалке на территории Шербакульского района. Местные жители рассказали, что она существует почти год. При этом концентрация ртути здесь превышена более чем в 125 раз.

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#Алина Ясинская#Экология#Омск#Омская область#Свалка отходов#Россия#Свалка#Несанкционированная свалка#Штраф#Административный штраф#Новости#Незаконная свалка#Омская природоохранная прокуратура
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