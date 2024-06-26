Будет уроком. Омский водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Стало известно, что в Омской области незаконно организовали свалку. Ее обнаружили неподалеку от СТ «Карат». Межрайонная природоохранная прокуратура вмешалась в дело.
Был найден водитель грузовика, который выгружал мусор в том месте. Прокуратура на этом основании возбудила дело об административном правонарушении (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). Нарушителя привлекли к ответственности и выписали штраф в размере 40 тыс рублей.
До этого Город55 писал о крайне опасной свалке на территории Шербакульского района. Местные жители рассказали, что она существует почти год. При этом концентрация ртути здесь превышена более чем в 125 раз.