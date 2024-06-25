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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Археологи в 2024 году работают на двух объектах

Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного

25 июня 2024, 11:02
Фото: Василий Минин / Омская крепость
Археологи в 2024 году работают на двух объектах

Омские археологи нашли монету времен Ивана Грозного на раскопках в Таре

Участие в раскопках принимают 40 волонтеров из Омска и других городов России.

Этим летом в старейшем городе Омской области — Таре — снова работают археологи. Участие в раскопках под руководством сотрудников сибирского отделения Российской академии наук принимают 40 волонтеров из Омска, Перми, Москвы, Лангепаса, Тарского, Большереченского и Саргатского районов.

Во время раскопок в Таре недавно обнаружили уникальную находку — монету времен Ивана Грозного. При чем серебряная деньга — единственная монета этого периода, которую нашли на территории юга Западной Сибири.

«Мы совершили удивительное открытие. Монета времен Ивана Грозного, найденная в Таре, свидетельствует о том, что место, где мы проводим раскопки — уникально, и памятник — уникальный. Теперь мы понимаем, что именно здесь, в Таре, жили первые жители Западной Сибири, создававшие наше государство», — прокомментировал находку руководитель «Омской крепости» и клуба «Служилые Люди Сибири — Тарский Острог» Василий Минин.
Монета времен Ивана ГрозногоМонета времен Ивана Грозного
Монета времен Ивана Грозного
Фото: Василий Минин / Омская крепость

Добавим, что экспедицией в Таре традиционно руководит омский археолог, кандидат исторических наук Сергей Татауров. В этом сезоне, кстати, историки разбили два раскопа: один — на территории Никольского собора и прилегающего некрополя, второй — в острожной части города на краю террасы Иртыша.

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#Юлия Истомина#Общество#Культура#Омск#Новости#Монета#Находка#Тарский район#Раскопки#Археология#Тара
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