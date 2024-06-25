Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного

Добавим, что экспедицией в Таре традиционно руководит омский археолог, кандидат исторических наук Сергей Татауров. В этом сезоне, кстати, историки разбили два раскопа: один — на территории Никольского собора и прилегающего некрополя, второй — в острожной части города на краю террасы Иртыша.