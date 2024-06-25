Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Этим летом в старейшем городе Омской области — Таре — снова работают археологи. Участие в раскопках под руководством сотрудников сибирского отделения Российской академии наук принимают 40 волонтеров из Омска, Перми, Москвы, Лангепаса, Тарского, Большереченского и Саргатского районов.
Во время раскопок в Таре недавно обнаружили уникальную находку — монету времен Ивана Грозного. При чем серебряная деньга — единственная монета этого периода, которую нашли на территории юга Западной Сибири.
«Мы совершили удивительное открытие. Монета времен Ивана Грозного, найденная в Таре, свидетельствует о том, что место, где мы проводим раскопки — уникально, и памятник — уникальный. Теперь мы понимаем, что именно здесь, в Таре, жили первые жители Западной Сибири, создававшие наше государство», — прокомментировал находку руководитель «Омской крепости» и клуба «Служилые Люди Сибири — Тарский Острог» Василий Минин.
Добавим, что экспедицией в Таре традиционно руководит омский археолог, кандидат исторических наук Сергей Татауров. В этом сезоне, кстати, историки разбили два раскопа: один — на территории Никольского собора и прилегающего некрополя, второй — в острожной части города на краю террасы Иртыша.