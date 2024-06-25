Центр Омска останется без холодной воды в 30-градусную жару. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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В ближайшую субботу, 29 июня, в Омске на улице Гусарова, 18 пройдет ремонт водопровода. Об этом сообщили на сайте «Омскводоканала».
От холодного водоснабжения с 11:00 до 19:00 отключат следующие адреса:
Ул. Фрунзе, 80, 89, 93, 101;
Ул. Косарева, 103а, 115, 117;
Ул. Герцена, 12, 12а, 16;
Ул. Гусарова, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33к3, 33к5, 33к15;
Ул. Чернышевсого, 2/1, 2к3;
Ул. Рабиновича, 119, 122, 124, 132/134;
Ул. Булатова, 99, 100, 103, 105, 105/1;
В «Омскводоканале» принесли извинения за неудобства и попросили жителей запастись водой.
Ранее Город55 сообщал о перебоях с горячим водоснабжением в Омске. Жалобы поступают со всех районов. В ТГК назвали причину неполадок: