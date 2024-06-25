Суд выяснил. Убивший экс-сожителя дочери пенсионер был в состоянии аффекта

Пожилого мужчину приговорили в апреле к ограничению свободы на срок 1 год и 3 месяца. Также с него райсуд посчитал, что с него нужно взыскать 800 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия областного суда согласилась с приговором, но размер компенсации снизили до 500 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.