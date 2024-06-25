Суд выяснил. Убивший экс-сожителя дочери пенсионер был в состоянии аффекта

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:51
В Омском облсуде рассмотрели уголовное дело 69-летнего мужчины. Его обвинили в убийстве, но совершенном в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Изначально в истории разбирался Кировский райсуд.
Дело обстояло в середине прошлой осени. К пенсионеру домой на улицу 2-я Нагорная явился бывший сожитель его дочери. Пьяный гость разбил палкой одно из окон в доме и напал на хозяина жилища.
Как ранее рассказывала Городу55 родственница пенсионера, агрессор ударил его по голове черенком от лопаты и начал избивать. Пожилой мужчина схватился за топор и ударил несколько раз нападавшего. Тот скончался на месте. К слову, его бывшая возлюбленная родила от него сына.
Оказалось, что 54-летний дебошир до этого на протяжении трех лет портил жизнь семье экс-возлюбленной. Он систематически угрожал физической расправой, преследовал и пытался испортить имущество, рассказывала собеседница издания. Так, незадолго до последнего своего визита нападавший поджигал машину пенсионера.
Пожилого мужчину приговорили в апреле к ограничению свободы на срок 1 год и 3 месяца. Также с него райсуд посчитал, что с него нужно взыскать 800 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия областного суда согласилась с приговором, но размер компенсации снизили до 500 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.