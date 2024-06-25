Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа

Posted 25 июня, 08:35
Published 25 июня, 08:35
Modified 25 июня, 08:39
Updated 25 июня, 08:39
Городу55 стало известно, что проект строительства крытого катка с искусственным льдом на Масленникова после доработки прошел госэкспертизу. Положительное заключение 19 июня выдало московское «Главное управление государственной экспертизы».
Проектную документацию для публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» разрабатывала предпринимательница Наталья Прокопьева из Чувашии.
Напомним, что строительством объекта для СибГУФКа занимается ООО «Импульс» из Нижнего Новгорода. Контракт с фирмой, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, заключили в октябре 2021 года. Тогда говорилось, что построить крытый каток нужно за 480 дней. По последним данным, срок завершения строительства — 2024 год.
Изменился, кстати, не только срок строительства ледового дворца, но и стоимость работ. Подрядчику вместо 409,6 млн рублей заплатят 523,2 млн, то есть на 113 млн больше. Изменения в смету внесли в начале 2024 года. Двухэтажное здание будет состоять из административно-бытового, хозяйственного блоков и ледовой арены на 200 зрительских мест.
Ранее Город55 рассказывал, что на Волгоградской построят новый спорткомплекс за 733 млн рублей. В нем будут бассейн и игровые зоны.