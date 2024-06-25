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Posted 25 июня, 08:35

Published 25 июня, 08:35

Modified 25 июня, 08:39

Updated 25 июня, 08:39

Иллюстрация

Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа

25 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Доработанный проект строительства катка у омского СибГУФКа прошел госэкспертизу

Разработкой проектной документации занималась предпринимательница Наталья Прокопьева из Чувашии. Ледовый дворец по планам должен быть готов уже в этом году.

Городу55 стало известно, что проект строительства крытого катка с искусственным льдом на Масленникова после доработки прошел госэкспертизу. Положительное заключение 19 июня выдало московское «Главное управление государственной экспертизы».

Проектную документацию для публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» разрабатывала предпринимательница Наталья Прокопьева из Чувашии.

Напомним, что строительством объекта для СибГУФКа занимается ООО «Импульс» из Нижнего Новгорода. Контракт с фирмой, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, заключили в октябре 2021 года. Тогда говорилось, что построить крытый каток нужно за 480 дней. По последним данным, срок завершения строительства — 2024 год.

Старая и новая стоимость строительства каткаСтарая и новая стоимость строительства катка
Старая и новая стоимость строительства катка. Фото: Портал госзакупок

Изменился, кстати, не только срок строительства ледового дворца, но и стоимость работ. Подрядчику вместо 409,6 млн рублей заплатят 523,2 млн, то есть на 113 млн больше. Изменения в смету внесли в начале 2024 года. Двухэтажное здание будет состоять из административно-бытового, хозяйственного блоков и ледовой арены на 200 зрительских мест.

Ранее Город55 рассказывал, что на Волгоградской построят новый спорткомплекс за 733 млн рублей. В нем будут бассейн и игровые зоны.

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
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#Юлия Истомина#Спорт#Омск#Строительство#Каток#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Лед#Крытый каток#СибГУФК
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