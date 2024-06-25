Россияне стали амбассадорами «Зеленой премии — 2024» от РЭО

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, для участия в программе отобрано 16 кандидатов. Все они ранее были финалистами премии в номинации «Общественные проекты». По мнению Буцаева, активные деятели экологического сообщества как раз и являются наиболее подходящими кандидатами на роль амбассадоров, поскольку высоко мотивированы и обладают креативным подходом к природоохранной деятельности, пишет newsnn.ru.
В числе амбассадоров программы: Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный») и другие.
Амбассадоры будут работать как с детской и юношеской аудиторией, так и с представителями власти и бизнеса.
Деятельность амбассадоров будет оцениваться по нескольким критериям, среди которых количество публикаций в социальных медиа, число проведенных презентаций и охват аудитории. Самые активные будут отмечены наградами в рамках Российского экологического форума 2024 года. Проект будет работать до 1 ноября текущего года.