Россияне стали амбассадорами «Зеленой премии — 2024» от РЭО

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, для участия в программе отобрано 16 кандидатов. Все они ранее были финалистами премии в номинации «Общественные проекты». По мнению Буцаева, активные деятели экологического сообщества как раз и являются наиболее подходящими кандидатами на роль амбассадоров, поскольку высоко мотивированы и обладают креативным подходом к природоохранной деятельности, пишет newsnn.ru.