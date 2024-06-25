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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку

Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку

25 июня 2024, 10:41
Инцидент произошел в понедельник вечером в Крутинском районе.

В селе Оглухино Крутинского района 17-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и перевернулся, сообщили в омской полиции. В момент ДТП молодой человек был пьян. Авария произошла накануне, 24 июня, около 8 часов вечера.

Подростку понадобилась помощь медиков. У него диагностировали различные травмы, в том числе переломы бедер и руки.

На нарушителя завели административные дела за пьяную езду без прав, без мотошлема и нарушении ПДД, повлекшее вред здровью.

Фото: УМВД России по Омской области
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#ПДД#Травмы#Несовершеннолетний#Госавтоинспекция#Мопед#Переломы#Опьянение#Административное производство
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