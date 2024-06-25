Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В селе Оглухино Крутинского района 17-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и перевернулся, сообщили в омской полиции. В момент ДТП молодой человек был пьян. Авария произошла накануне, 24 июня, около 8 часов вечера.
Подростку понадобилась помощь медиков. У него диагностировали различные травмы, в том числе переломы бедер и руки.
На нарушителя завели административные дела за пьяную езду без прав, без мотошлема и нарушении ПДД, повлекшее вред здровью.