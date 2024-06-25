gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

иллюстрация

Правила работают. С начала сезона в Омске произошло всего два ДТП с электросамокатами

25 июня 2024, 05:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, сколько ДТП с участием электросамокатов произошло в 2024 году

В 2024 году в Омске было зарегистрировано всего два ДТП, связанных с электросамокатами. При этом учитывались только те случаи, в которых были погибшие или пострадавшие.

В этом году в Омске произошло всего два дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов. Об этом рассказал Вадим Кормилец, руководитель транспортного департамента мэрии, в эфире программы «Актуальное интервью».

Стоит отметить, что речь идет только о случаях, когда человек погиб или пострадал в результате происшествия.

Кормилец также напомнил омичам о правилах дорожного движения, касающихся передвижения на электросамокатах. Согласно ПДД, водители автомобилей должны уступать дорогу самокатчикам только в том случае, когда они спешились и переходят дорогу пешком на нерегулируемых пешеходных переходах.

Ранее Город55 рассказывал о происшествии, в котором пострадал семилетний мальчик. Он катался на электросамокате по внутриквартальному проезду, когда его сбила Toyota, за рулем которой находился 38-летний водитель. В результате ребенок получил травмы и нуждался в медицинской помощи.

Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам
Узнать подробнее
Читайте также:
Сезон открыт. В Омске в прокат вышли больше 2 тысяч самокатовС травмами в больнице. В Омске элитная иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокатеВ Омске на Левобережье водитель сбил 15-летнего подростка на самокате
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Мэрия#Омская область#ПДД#Новости#Вадим Кормилец#Правила дорожного движения#Электросамокаты#Актуальное интервью
Подпишитесь
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
Сегодня, 04:54
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 04:01
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39