Правила работают. С начала сезона в Омске произошло всего два ДТП с электросамокатами

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В этом году в Омске произошло всего два дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов. Об этом рассказал Вадим Кормилец, руководитель транспортного департамента мэрии, в эфире программы «Актуальное интервью».
Стоит отметить, что речь идет только о случаях, когда человек погиб или пострадал в результате происшествия.
Кормилец также напомнил омичам о правилах дорожного движения, касающихся передвижения на электросамокатах. Согласно ПДД, водители автомобилей должны уступать дорогу самокатчикам только в том случае, когда они спешились и переходят дорогу пешком на нерегулируемых пешеходных переходах.
Ранее Город55 рассказывал о происшествии, в котором пострадал семилетний мальчик. Он катался на электросамокате по внутриквартальному проезду, когда его сбила Toyota, за рулем которой находился 38-летний водитель. В результате ребенок получил травмы и нуждался в медицинской помощи.