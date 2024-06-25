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Posted 25 июня, 07:39

Published 25 июня, 07:39

Modified 25 июня, 07:43

Updated 25 июня, 07:43

иллюстрация

От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах

25 июня 2024, 07:39
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, при какой температуре в автобусах должны включать кондиционер

Вадим Кормилец рассказал, что кондиционер следует включать, когда температура на улице достигает 25 градусов, но при этом учитывать мнение всех пассажиров. То же касается и проветривания. Ведь для кого-то такая температура может быть некомфортной и даже опасной.

В эфире программы «Актуальное интервью» руководитель департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец рассказал, при какой температуре в общественном транспорте должны включать кондиционер.

Оказалось, что кондиционер следует включать, когда температура воздуха на улице достигает 25 градусов. Однако решение об этом должно приниматься с учетом мнения всех пассажиров. То же самое касается и проветривания — все должно согласовываться с пассажирами. Ведь для кого-то такая температура может быть некомфортной и даже опасной.

Напомним, ранее омичи высказали недовольство работой кондиционеров в общественном транспорте. Они рассказали, что водители не всегда включают их.

Сергей Шелест ответил на эти жалобы и посоветовал пассажирам обращаться к водителю автобуса или троллейбуса, если им необходимо включить кондиционер. Также мэр поручил руководителям проверить системы кондиционирования в подвижном составе и отремонтировать их при необходимости.

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