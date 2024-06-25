От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах

Оказалось, что кондиционер следует включать, когда температура воздуха на улице достигает 25 градусов. Однако решение об этом должно приниматься с учетом мнения всех пассажиров. То же самое касается и проветривания — все должно согласовываться с пассажирами. Ведь для кого-то такая температура может быть некомфортной и даже опасной.