Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Сегодня, 25 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин побывали на стройке Красногорского гидроузла. В настоящее время там возводят плотины левого берега и судоходный шлюз.
Глава региона поделился в своем тг-канале видео с моментом облета территорий гидроузла и других объектов.
Также чиновники посмотрели на стройплощадку микрорайона «Зеленая река».
«Первый этап предполагает строительство 14 многоэтажных домов. Работы на площадке идут опережающими темпами. До 2035 года планируем здесь ввести в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья», — рассказал Хоценко.
Отметим, что первый этап строительства Красногорского гидроузла сдвинулся на 1,5 года. Завершить работы планируют в 2026 году.