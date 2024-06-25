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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

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Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел

25 июня 2024, 09:40
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
В настоящее время там возводят плотины левого берега и судоходный шлюз.

Сегодня, 25 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин побывали на стройке Красногорского гидроузла. В настоящее время там возводят плотины левого берега и судоходный шлюз.

Глава региона поделился в своем тг-канале видео с моментом облета территорий гидроузла и других объектов.

Также чиновники посмотрели на стройплощадку микрорайона «Зеленая река».

«Первый этап предполагает строительство 14 многоэтажных домов. Работы на площадке идут опережающими темпами. До 2035 года планируем здесь ввести в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья», — рассказал Хоценко.

Отметим, что первый этап строительства Красногорского гидроузла сдвинулся на 1,5 года. Завершить работы планируют в 2026 году.

На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году
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#Евгений Игишев#Видео#Стройка#Омск#Строительство#Жилье#Зеленая река#Микрорайон#Красногорский гидроузел#Марат Хуснуллин#Виталий Хоценко
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