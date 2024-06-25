gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников

25 июня 2024, 04:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В этом году в Омске не стали проводить единый школьный вечер для выпускников

В этом году в Омске не состоится единый городской выпускной. Торжественные мероприятия пройдут в школах. 25 июня — для выпускников 11 классов, а 29 июня — для выпускников 9-х классов.

Сегодня, 25 июня, проходит выпускной у одиннадцатиклассников. Однако, как сообщил Сергей Шелест, в этом году в Омске не будет традиционного общегородского выпускного мероприятия.

«Поздравляю ребят с новым этапом их жизни. Единый выпускной — хорошая история, но в этом году мы ее пропустим. Думаю, развлекательная повестка в нашем городе достаточно разнообразна. Тем более, в каждой школе есть свои традиции, и я уверен, что и родители, и педагоги провели серьезную подготовительную работу к выпускным вечерам и подарят своим детям незабываемый праздник», — уточнил мэр Шелест.

В этом году аттестат о среднем общем образовании получат 4413 одиннадцатиклассников. Более 30 из них сдали ЕГЭ на 100 баллов. Отметим, что Елизавета Ситникова, выпускница школы № 135, набрала 200 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и химии.

Напомним, что в Омской области трое выпускников сдали ЕГЭ по физике на высший балл — 100. Кроме того, 22 ученика получили 100 баллов за экзамен по русскому языку, а 12 — по профильной математике. Стоит отметить, что 15% всех работ по русскому языку были выполнены на высокий балл (от 80 и выше), а по профильной математике таких работ было 8,4%.

Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Узнать подробнее
По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результатыВторой обязательный предмет. Сегодня омские школьники будут сдавать ЕГЭ по математикеСомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора
#Общество#Происшествия#Образование#Омск#Праздники#Омская область#Школа#Школьники#Дети#ЕГЭ#Праздничный день#Новости#Омская школа#Выпускной#Выпускной 2024#Аттестат
Подпишитесь
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 04:01
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39