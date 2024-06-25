Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников

Напомним, что в Омской области трое выпускников сдали ЕГЭ по физике на высший балл — 100. Кроме того, 22 ученика получили 100 баллов за экзамен по русскому языку, а 12 — по профильной математике. Стоит отметить, что 15% всех работ по русскому языку были выполнены на высокий балл (от 80 и выше), а по профильной математике таких работ было 8,4%.