Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Сегодня, 25 июня, проходит выпускной у одиннадцатиклассников. Однако, как сообщил Сергей Шелест, в этом году в Омске не будет традиционного общегородского выпускного мероприятия.
«Поздравляю ребят с новым этапом их жизни. Единый выпускной — хорошая история, но в этом году мы ее пропустим. Думаю, развлекательная повестка в нашем городе достаточно разнообразна. Тем более, в каждой школе есть свои традиции, и я уверен, что и родители, и педагоги провели серьезную подготовительную работу к выпускным вечерам и подарят своим детям незабываемый праздник», — уточнил мэр Шелест.
В этом году аттестат о среднем общем образовании получат 4413 одиннадцатиклассников. Более 30 из них сдали ЕГЭ на 100 баллов. Отметим, что Елизавета Ситникова, выпускница школы № 135, набрала 200 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и химии.
Напомним, что в Омской области трое выпускников сдали ЕГЭ по физике на высший балл — 100. Кроме того, 22 ученика получили 100 баллов за экзамен по русскому языку, а 12 — по профильной математике. Стоит отметить, что 15% всех работ по русскому языку были выполнены на высокий балл (от 80 и выше), а по профильной математике таких работ было 8,4%.