На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Реализация проекта спортивно-оздоровительного комплекса планируется в формате государственно-частного партнерства в рамках соглашения, заключенного между ГК «Титан» и Правительством Омской области. Объем необходимых для проекта инвестиций оценивается в сумму 2 миллиарда рублей.
«Как социально-ответственная компания мы стремимся к созданию благоприятной социальной инфраструктуры в регионах нашего присутствия. Результатами развития нашей компании мы делимся с жителями Омской области через социальные, образовательные и культурные проекты, которые мы реализуем. Это стало доброй традицией и примером эффективного партнерства бизнеса и общества. На протяжении многих лет мы вносим вклад в создание современной городской среды для образования и занятий спортом, что становится базой для привлечения и удержания в регионе новых специалистов для разных отраслей экономики», — рассказал Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
Примечательно, что новый спортивный комплекс объединит в себе сразу несколько объектов: согласно проекту, в его стенах разместятся игровые залы, несколько катков с искусственным льдом и даже бассейн.
«Это очень знаковый и важный проект, с помощью которого мы уже сегодня создаем новые точки роста для Омска. Он стал возможен не только благодаря победе региона в отборе на субсидию Министерства спорта России в рамках федерального проекта „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“, но и за счет активной поддержки Группы Компаний „Титан“. Новый комплекс будет иметь большую пропускную мощность — в нем смогут тренироваться как воспитанники наших спортивных школ, так и все желающие омичи. Запускать проект мы планируем в несколько этапов — первый уже через 3 года, в 2027 году» — отметил губернатор Омской области, Виталий Хоценко.
Кроме того, спорткомплекс станет одним из элементов концепции «15-минутного города», реализуемой застройщиком Группа «Эталон» в проекте «Зеленой реки»: она подразумевает размещение всех важных и необходимых для удобства горожан инфраструктурных объектов в пределах одного района. К слову, в первой очереди «Зеленой реки» появится больше 2,7 тысячи квартир выполненных в современных планировочных решениях — от классических до евроформата.
«Мы в Группе „Эталон“ рады, что столь значимый спортивный объект международного уровня появится именно в нашем квартале. Будущий спорткомплекс станет важным элементом полноценной комфортной городской среды, откроет и для жителей квартала, и для всех омичей новые возможности для ведения активного, здорового образа жизни и в целом укрепит статус „Зелёной Реки“ как нового городского центра на левобережье Иртыша». — рассказал Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.