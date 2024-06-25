На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс

Кроме того, спорткомплекс станет одним из элементов концепции «15-минутного города», реализуемой застройщиком Группа «Эталон» в проекте «Зеленой реки»: она подразумевает размещение всех важных и необходимых для удобства горожан инфраструктурных объектов в пределах одного района. К слову, в первой очереди «Зеленой реки» появится больше 2,7 тысячи квартир выполненных в современных планировочных решениях — от классических до евроформата.