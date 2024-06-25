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На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс

На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс

25 июня 2024, 10:19
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
В строящемся квартале «Зеленой реки» появится многофункциональный спортивный комплекс — его открытие запланировано в 2027 году.

Реализация проекта спортивно-оздоровительного комплекса планируется в формате государственно-частного партнерства в рамках соглашения, заключенного между ГК «Титан» и Правительством Омской области. Объем необходимых для проекта инвестиций оценивается в сумму 2 миллиарда рублей.

«Как социально-ответственная компания мы стремимся к созданию благоприятной социальной инфраструктуры в регионах нашего присутствия. Результатами развития нашей компании мы делимся с жителями Омской области через социальные, образовательные и культурные проекты, которые мы реализуем. Это стало доброй традицией и примером эффективного партнерства бизнеса и общества. На протяжении многих лет мы вносим вклад в создание современной городской среды для образования и занятий спортом, что становится базой для привлечения и удержания в регионе новых специалистов для разных отраслей экономики», — рассказал Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Примечательно, что новый спортивный комплекс объединит в себе сразу несколько объектов: согласно проекту, в его стенах разместятся игровые залы, несколько катков с искусственным льдом и даже бассейн.

«Это очень знаковый и важный проект, с помощью которого мы уже сегодня создаем новые точки роста для Омска. Он стал возможен не только благодаря победе региона в отборе на субсидию Министерства спорта России в рамках федерального проекта „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“, но и за счет активной поддержки Группы Компаний „Титан“. Новый комплекс будет иметь большую пропускную мощность — в нем смогут тренироваться как воспитанники наших спортивных школ, так и все желающие омичи. Запускать проект мы планируем в несколько этапов — первый уже через 3 года, в 2027 году» — отметил губернатор Омской области, Виталий Хоценко.
Проектные изображения будущего спорткомплексаПроектные изображения будущего спорткомплекса
Проектные изображения будущего спорткомплексаПроектные изображения будущего спорткомплекса
Проектные изображения будущего спорткомплексаПроектные изображения будущего спорткомплекса
Проектные изображения будущего спорткомплекса
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»

Кроме того, спорткомплекс станет одним из элементов концепции «15-минутного города», реализуемой застройщиком Группа «Эталон» в проекте «Зеленой реки»: она подразумевает размещение всех важных и необходимых для удобства горожан инфраструктурных объектов в пределах одного района. К слову, в первой очереди «Зеленой реки» появится больше 2,7 тысячи квартир выполненных в современных планировочных решениях — от классических до евроформата.

«Мы в Группе „Эталон“ рады, что столь значимый спортивный объект международного уровня появится именно в нашем квартале. Будущий спорткомплекс станет важным элементом полноценной комфортной городской среды, откроет и для жителей квартала, и для всех омичей новые возможности для ведения активного, здорового образа жизни и в целом укрепит статус „Зелёной Реки“ как нового городского центра на левобережье Иртыша». — рассказал Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.
Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Инвестиции#Правительство Омской области#Иртыш#Новости#ГК Титан#Михаил Сутягинский#Зеленая река#Бассейн#Спорткомплекс#Виталий Хоценко#Жилой комплекс#Федеральный проект#Социальная ответственность#Министерство спорта России
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