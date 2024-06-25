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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

Миллионный штраф или тюрьма. В Омске накажут трех браконьеров за вылов стерляди

25 июня 2024, 07:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области за незаконную ловлю стерляди осудят трех рыбаков

В Черлакском районе задержали трех браконьеров, которые выловили 12 стерлядей. Пойманную рыбу отпустили обратно, а на мужчин завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Теперь им грозит штраф до миллиона рублей или тюрьма.

В Омской области задержали трех рыбаков, которые нарушили правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Выяснилось, что рыбаки на лодке с мотором отправились в акваторию реки Иртыш в Черлакском районе и незаконно выловили 12 особей, предположительно, осетровых пород. Когда браконьеры с уловом причалили к берегу, их задержали сотрудники Пограничного управления.

Позже исследование показало, что пойманная рыба — это стерлядь, представитель семейства осетровых. Осмотрев каждый экземпляр, ее решили отпустить обратно в естественную среду обитания, а лодку и рыболовную сеть конфисковать.

В итоге на браконьеров завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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