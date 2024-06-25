Миллионный штраф или тюрьма. В Омске накажут трех браконьеров за вылов стерляди

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Омской области задержали трех рыбаков, которые нарушили правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Выяснилось, что рыбаки на лодке с мотором отправились в акваторию реки Иртыш в Черлакском районе и незаконно выловили 12 особей, предположительно, осетровых пород. Когда браконьеры с уловом причалили к берегу, их задержали сотрудники Пограничного управления.
Позже исследование показало, что пойманная рыба — это стерлядь, представитель семейства осетровых. Осмотрев каждый экземпляр, ее решили отпустить обратно в естественную среду обитания, а лодку и рыболовную сеть конфисковать.
В итоге на браконьеров завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.