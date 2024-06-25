Миллионный штраф или тюрьма. В Омске накажут трех браконьеров за вылов стерляди

В итоге на браконьеров завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.