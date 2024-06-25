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иллюстрация

Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

25 июня 2024, 04:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, какие имена омичи чаще всего давали своим детям в 2024 году

Самыми популярными именами для новорожденных остаются София и Михаил. Среди редких имен — Асмо, Теймия и Климентий.

В омском ЗАГСе обновили информацию и рассказали, какими именами омичи называют своих детей в 2024 году. Среди редких женских имен можно выделить такие, как Марта, Асмо, Фатима, Теймия и Сайрам. А среди мужских имен — Климентий, Арстан, Максат, Наби и Абдурашид.

Отметим, что в этом году в нашем регионе самыми популярными именами для новорожденных девочек стали София, Анна, Дарья, Ева и Василиса. А для мальчиков — Михаил, Максим, Александр, Артем и Тимофей.

Однако не все дети остаются довольны именами, которые выбрали для них родители. Поэтому некоторые взрослые по своему желанию меняют документы и берут другое имя. В прошлом году в Омской области этой возможностью воспользовались свыше 1,6 тысяч человек.

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