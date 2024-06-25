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Омичка вышла в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2024»

Красавица из Омска вышла в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

25 июня 2024, 10:17

Омичка вышла в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2024»

В случае победы девушка получит 3 млн рублей и рекламный контракт с тремя российскими брендами.

Омичка Яна Кузенкова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Всего жюри отобрали 34 участницы из 5 тысяч анкет.

Яне 30 лет, она руководитель HR-отдела в компании «Самолет Плюс Омск». Девушка принимает участие в литературных вечерах с собственными стихами, играет в театре и занимается спортом.

Яна КузенковаЯна Кузенкова

Ранее в полуфинал прошли еще три жительницы Омска: Александра Краскова, Дарья Катернова и Мария Позднякова.

Конкурс проходит с 2010 года. Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул «Мисс Офис — 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Финал пройдет в ноябре в Москве.

Также 14 августа запланирован еще один онлайн-кастинг. В нем может принять участие любая девушка от 20 до 35 лет, работающая в офисе.

Ранее Город55 рассказывал, что студентка ОмГПУ Милана Азанова завоевала титул на конкурсе красоты и таланта «Достояние Сибири»

Молодая омичка получила титул «Величие Сибири-2023» на конкурсе красоты
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Конкурс красоты#Москва#Город55
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