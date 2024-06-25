Красавица из Омска вышла в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Омичка Яна Кузенкова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Всего жюри отобрали 34 участницы из 5 тысяч анкет.
Яне 30 лет, она руководитель HR-отдела в компании «Самолет Плюс Омск». Девушка принимает участие в литературных вечерах с собственными стихами, играет в театре и занимается спортом.
Ранее в полуфинал прошли еще три жительницы Омска: Александра Краскова, Дарья Катернова и Мария Позднякова.
Конкурс проходит с 2010 года. Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул «Мисс Офис — 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Финал пройдет в ноябре в Москве.
Также 14 августа запланирован еще один онлайн-кастинг. В нем может принять участие любая девушка от 20 до 35 лет, работающая в офисе.
Ранее Город55 рассказывал, что студентка ОмГПУ Милана Азанова завоевала титул на конкурсе красоты и таланта «Достояние Сибири»