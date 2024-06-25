Как правильно организовать идеальный пикник

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На природе приходится много двигаться, поэтому желательно выбирать не только вкусные продукты, но и легкие. Это свежие овощи, фрукты, сыр, мясные нарезки и хлеб. Такая еда хорошо усваивается и не вызывает тяжести в животе. Нарезки лучше подготовить дома и сразу расфасовать по контейнерам. Компанию друзей можно удивить экзотической закуской, например необычным сочетанием фруктов и мяса. Так, к копченостям хорошо подходит дыня, а также сыры и джемы.
Чтобы не отвлекаться на столовые приборы и свободно прогуливаться, выбирайте еду, которую можно есть руками: бутерброды, канапе, рулетики из лаваша, овощные палочки и фруктовые нарезки.
Если пикник готовится ради шашлыков, то вспомните, что можно использовать не только традиционные виды мяса, но и морепродукты, например лосось. Подобрать основное блюдо удобно в торговых центрах METRO, которые покупатели выбирают как место номер один для закупок в праздники (исследование MASMI). Там же можно выбрать сразу большую упаковку на всю компанию.
Ради такого события из напитков, помимо привычных соков, чая или кофе, можно приготовить освежающие коктейли или лимонад. Также обратите внимание на соки и воду в индивидуальной упаковке, в маленьких бутылочках. На сайте metro-cc.ru всегда можно найти широкий выбор напитков и сразу положить в корзину несколько упаковок.
Фишкой события может стать набирающее большую популярность безалкогольное вино, которое по своим вкусовым качествам не уступает традиционному. Например, в METRO ассортимент безалкогольных вин уже насчитывает более 10 позиций, в том числе и без сахара.