Как правильно организовать идеальный пикник

На природе приходится много двигаться, поэтому желательно выбирать не только вкусные продукты, но и легкие. Это свежие овощи, фрукты, сыр, мясные нарезки и хлеб. Такая еда хорошо усваивается и не вызывает тяжести в животе. Нарезки лучше подготовить дома и сразу расфасовать по контейнерам. Компанию друзей можно удивить экзотической закуской, например необычным сочетанием фруктов и мяса. Так, к копченостям хорошо подходит дыня, а также сыры и джемы.