Глава омской иудейской общины стал владельцем «Казачьей слободы»

В обществе с ограниченной ответственностью «Торгово-рыночный комплекс „Казачий рынок“» изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы был разделен поровну между Алексеем Сорокой и Вячеславом Абрамовым, но теперь он перешел к ООО «Медэкспорт-Северная звезда» (97%) и «Госпиталь-Сервис» (3%).