Глава омской иудейской общины стал владельцем «Казачьей слободы»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В обществе с ограниченной ответственностью «Торгово-рыночный комплекс „Казачий рынок“» изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы был разделен поровну между Алексеем Сорокой и Вячеславом Абрамовым, но теперь он перешел к ООО «Медэкспорт-Северная звезда» (97%) и «Госпиталь-Сервис» (3%).
Оба новых учредителя занимаются фармацевтикой: в частности, «Медэкспорту» принадлежит аптечная сеть «Фармакопейка». Генеральным директором и учредителем обеих компаний является Олег Милютин — известный омский бизнесмен, с недавних пор возглавляющий городскую иудейскую общину «Ор Хадаш».
Отметим, что ООО «ТРК „Казачий рынок“» управляет рынком «Казачья слобода» на улице Пушкина в центре Омска.