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Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Рынок «Казачья слобода» в центре Омска сменил владельца

Глава омской иудейской общины стал владельцем «Казачьей слободы»

25 июня 2024, 09:15
Фото: 1MI

Рынок «Казачья слобода» в центре Омска сменил владельца

Торговый комплекс теперь принадлежит двум компаниям Олега Милютина.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торгово-рыночный комплекс „Казачий рынок“» изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы был разделен поровну между Алексеем Сорокой и Вячеславом Абрамовым, но теперь он перешел к ООО «Медэкспорт-Северная звезда» (97%) и «Госпиталь-Сервис» (3%).

Оба новых учредителя занимаются фармацевтикой: в частности, «Медэкспорту» принадлежит аптечная сеть «Фармакопейка». Генеральным директором и учредителем обеих компаний является Олег Милютин — известный омский бизнесмен, с недавних пор возглавляющий городскую иудейскую общину «Ор Хадаш».

Отметим, что ООО «ТРК „Казачий рынок“» управляет рынком «Казачья слобода» на улице Пушкина в центре Омска.

Новое лицо. Омскую иудейскую общину возглавил совладелец «Фармакопейки»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Олег Милютин
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