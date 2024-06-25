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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Омске ищут подрядчика, который за 900 тысяч проведет уборку в Облсуде

Чистота правосудия. В Омске ищут подрядчика, который отмоет здание Облсуда

25 июня 2024, 06:12
Фото: Яндекс Карты

В Омске ищут подрядчика, который за 900 тысяч проведет уборку в Облсуде

Предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых в 7-этажном здании, включая стены, окна, витражи и потолок. Также необходимо будет навести порядок на прилегающей территории и в гараже.

Омский областной суд объявил о поисках подрядчика, который проведет генеральную уборку в здании суда на улице Туполева, 12. Порядок необходимо будет наводить с 1 по 30 сентября. Максимальная цена контракта составляет 868 943 рублей. Источником финансирования указан федеральный бюджет. Заявки от исполнителей принимают до 3 июля.

Согласно контракту, предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых в 7-этажном здании, включая стены и потолок. Также необходимо почистить мебель, жалюзи, провести генеральную уборку в трех гаражах суда, помыть 2,5 тысячи квадратных метров окон и витражей. В зону уборки также входит прилегающая территория: асфальтированные проезды и дорожки, автостоянка, газон.

«Комплексная уборка территории предполагает полную очистку указанной заказчиком зоны от мусора, грязи, посторонних предметов. При этом уборка территории может выполняться, как с применением ручного труда дворников, так и с привлечением механизированных средств», — говорится в документах.

Месяц назад омская мэрия также искала подрядчика для мытья окон и витражей в здании городской администрации.

В Омске ищут подрядчика, который отмоет окна в здании мэрии за 130 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Подрядчик#Федеральный бюджет#Мебель#Территория#Дворники#Облсуд#Окна
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