Чистота правосудия. В Омске ищут подрядчика, который отмоет здание Облсуда

Согласно контракту, предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых в 7-этажном здании, включая стены и потолок. Также необходимо почистить мебель, жалюзи, провести генеральную уборку в трех гаражах суда, помыть 2,5 тысячи квадратных метров окон и витражей. В зону уборки также входит прилегающая территория: асфальтированные проезды и дорожки, автостоянка, газон.