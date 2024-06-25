Чистота правосудия. В Омске ищут подрядчика, который отмоет здание Облсуда

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омский областной суд объявил о поисках подрядчика, который проведет генеральную уборку в здании суда на улице Туполева, 12. Порядок необходимо будет наводить с 1 по 30 сентября. Максимальная цена контракта составляет 868 943 рублей. Источником финансирования указан федеральный бюджет. Заявки от исполнителей принимают до 3 июля.
Согласно контракту, предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых в 7-этажном здании, включая стены и потолок. Также необходимо почистить мебель, жалюзи, провести генеральную уборку в трех гаражах суда, помыть 2,5 тысячи квадратных метров окон и витражей. В зону уборки также входит прилегающая территория: асфальтированные проезды и дорожки, автостоянка, газон.
«Комплексная уборка территории предполагает полную очистку указанной заказчиком зоны от мусора, грязи, посторонних предметов. При этом уборка территории может выполняться, как с применением ручного труда дворников, так и с привлечением механизированных средств», — говорится в документах.
Месяц назад омская мэрия также искала подрядчика для мытья окон и витражей в здании городской администрации.