Буцаев: В июне РЭО выплатит купонный доход по экооблигациям на 766 млн рублей

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сумма выплаченного владельцам облигаций накопленного купонного дохода в июне текущего года составит 766 миллионов рублей. Как сообщает 56orb.ru, в общей сложности с начала 2024 года компании, которые инвестировали в экологическую отрасль, заработают 2,6 миллиарда рублей. Примечательно, что доходность облигаций Российского экологического оператора привязана к ключевой ставке Центробанка РФ, что вызывает серьезную заинтересованность со стороны инвесторов к флоатерам, размещенным РЭО.
Финансы, которые смогла привлечь компания от размещения выпусков облигаций, передаются на строительство и запуск предприятий обращения с отходами, а также модернизацию уже существующих мощностей. Новые экоинициативы финансируют посредством выдачи льготных займов.
Согласно комментарию замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергея Королева, компания осуществляет выплату накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям в соответствии с действием федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Также он отмечает, что облигации РЭО серии 02 котируются на Мосбирже по цене 103% к номиналу.
Субсидия, направляемая оператором согласно правилам постановления правительства № 906, дает возможность компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
ППК «РЭО» учреждена согласно указу главы государства от 14 января 2019 года. Основная функция РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО на уровне российских регионов. Согласно национальному проекту «Экология», такие меры помогут снизить масштабы захоронения мусора и благодаря этому уменьшить экологическую нагрузку на россиян. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% мусора и сокращения вдвое отправляемых на свалки отходов. Реализация этих целей невозможна без построения экономики замкнутого цикла.