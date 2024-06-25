Буцаев: В июне РЭО выплатит купонный доход по экооблигациям на 766 млн рублей

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сумма выплаченного владельцам облигаций накопленного купонного дохода в июне текущего года составит 766 миллионов рублей. Как сообщает 56orb.ru, в общей сложности с начала 2024 года компании, которые инвестировали в экологическую отрасль, заработают 2,6 миллиарда рублей. Примечательно, что доходность облигаций Российского экологического оператора привязана к ключевой ставке Центробанка РФ, что вызывает серьезную заинтересованность со стороны инвесторов к флоатерам, размещенным РЭО.