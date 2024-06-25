«Безопасность и комфорт»: в Омске возводят уникальный квартал из экоматериалов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Безопасный материал
Важно понимать, что уже в процессе проектирования застройщики рассчитывают, каким будет характер воздействия на окружающую среду. Некоторые пользуются максимально допустимыми критериями, не беспокоясь об экологической безопасности. Другие же изучают новые тенденции, осознавая, что каждый дом — это вклад в десятки лет нашего будущего.
При работе с обычными материалами в огромных объемах в экосферу попадают пыль, сажа, газы, что не лучшим образом сказывается на окружающей среде и повышает процент выбросов вредных веществ и загрязнения грунтовых вод.
Однако сейчас возможности эко-строительства позволяют свести пагубное влияние к минимуму. Для этого необходимо выбирать экологичные материалы. Таким прогрессивным подходом к работе отличается компания «Партнер», в Омске она возводит новый жилой комплекс «Пушкино». Также компания является востребованным производителем силикатных и газобетонных блоков «Поревит».
В чем отличие этих блоков от обычных? Именно этот материал сейчас считается одним из наиболее экологичных. В его составе только природные компоненты — песок, известь и вода. Радиоактивность этих составляющих в разы меньше, чем у аналогов. Поэтому дома, построенные из этого материала, более мягко воздействуют с окружающей средой, существенно уменьшая наносимый вред. Более того, использование таких материалов безопаснее и для будущих жителей комплекса за счет снижения радиоактивности.
Тему природы «Партнер» продолжает в оформлении зданий и придомовых территориях жилого комплекса «Пушкино». Деревянные элементы и природные оттенки на фасадах создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром, что благоприятно влияет на комфорт и эмоциональное состояние жителей.
Возможность дышать полной грудью
Более того, в ЖК «Пушкино» используются также клапаны инфильтрации воздуха — КИВы. Не секрет, что городской воздух не отличается высоким качеством, а потому застройщик и использует эти приточные вентиляционные клапаны. КИВы позволяют снижать концентрацию углекислого газа в воздухе, который поступает в квартиру с улицы.
Вместе с тем такая система нормализует влажность воздуха и обеспечивает необходимую циркуляцию, не позволяя развиваться бактериям и плесени, для которых влажная среда является благоприятной. «Партнер» давно сделал КИВы обязательной составляющей структуры зданий, чтобы гарантировать будущим жителям здоровый микроклимат и возможность дышать полной грудью.
Природа и спокойствие
Возможность дышать чистым воздухом будет и во дворе ЖК «Пушкино». Для этих целей девелопер «Партнер» реализует концепцию «пространств без машин» — это значит, что парковки и дороги будут расположены за пределами жилых домов. К тому же внутри комплекса будет действовать traffic calming — специальные меры по ограничению автомобильного потока и скорости машин, призванное обеспечить безопасность и меньшую степень загрязнения воздуха.
Отметим, ЖК «Пушкино» располагается в 500 метрах от границы города по Красноярскому тракту, а значит, понравится всем, кто, хотел бы жить поближе к природе. И концепция городского комфорта в природной среде как раз стала определяющей для «Пушкино». Здесь природа будет сочетаться с городским благоустройством и социальной инфраструктурой в шаговой доступности.
Стоит сказать, что комплекс «Пушкино» выполнен в лучших традициях малоэтажного строительства, что также имеет отголоски темы экологичности. Низкая плотность застройки формирует чувство гармонии и открывает горизонты — чистый воздух, чарующий закат, который не заслоняют собой многоэтажные дома. В «Пушкино» все краски природы — у вас за окном.
Жизнь в квартале, где «архитектура, соразмерна человеку», подарит спокойствие и ощущение безопасности, а зеленые дворы — хорошее настроение и свежий воздух!
Подробная информация о ЖК «Пушкино» — на сайте и по телефону: +7 381 255 00 00.
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Застройщик АО «СЗ «Партнер-Строй», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.