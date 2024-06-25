«Безопасность и комфорт»: в Омске возводят уникальный квартал из экоматериалов

В чем отличие этих блоков от обычных? Именно этот материал сейчас считается одним из наиболее экологичных. В его составе только природные компоненты — песок, известь и вода. Радиоактивность этих составляющих в разы меньше, чем у аналогов. Поэтому дома, построенные из этого материала, более мягко воздействуют с окружающей средой, существенно уменьшая наносимый вред. Более того, использование таких материалов безопаснее и для будущих жителей комплекса за счет снижения радиоактивности.