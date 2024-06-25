Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Вчера, 24 июня, в центре Омска чуть не произошла трагедия. В районе улицы Щербанева 12-летний мальчик упал в Омку.
Как рассказали очевидцы, ребенок и его сверстники отправились к воде помочь ноги, но что-то пошло не так. Течение начало уносить школьника. Он оказался у речного порта, где его получилось спасти.
На набережной столпились люди, но в основном подростки. Омичка Наталья рассказала, что толпа бежала за ребенком от «Туриста» до «Вавилона». По словам женщины, ее дочь с парнем вызвали сотрудников МЧС. По итогу на помощь оперативно пришел прогулочный катер, пишет NGS55.RU. Это подтверждают в пресс-центре омского речного порта.