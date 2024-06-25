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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

иллюстрация

Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города

25 июня 2024, 09:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске 12-летний ребенок угодил в сильное течение реки Омь в центре города

Мальчика спас работник прогулочного катера.

Вчера, 24 июня, в центре Омска чуть не произошла трагедия. В районе улицы Щербанева 12-летний мальчик упал в Омку.

Как рассказали очевидцы, ребенок и его сверстники отправились к воде помочь ноги, но что-то пошло не так. Течение начало уносить школьника. Он оказался у речного порта, где его получилось спасти.

Фото: «Инцидент Омск»

На набережной столпились люди, но в основном подростки. Омичка Наталья рассказала, что толпа бежала за ребенком от «Туриста» до «Вавилона». По словам женщины, ее дочь с парнем вызвали сотрудников МЧС. По итогу на помощь оперативно пришел прогулочный катер, пишет NGS55.RU. Это подтверждают в пресс-центре омского речного порта.

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