Bertone представил в Монако суперкар на «мусорном» топливе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как пишет newkhakasiya.online, автомобиль с 5,2-литровым двигателем V10 выдает 1124 лошадиные силы, имеет семиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями и карбон-керамические тормоза, которые также устанавливают на болиды.
Автомобиль имеет массу чуть более 1,4 тонны. Как заявил производитель, суперкар разгоняется до 350 километров в час за 12,9 секунды. Журналисты предположили, что силовой агрегат новинки взяли у Lamborghini, однако представители Bertone детально об этом не рассказывали.
Интерьер машины не показали на презентации, однако желающие приобрести суперкар могут выбрать варианты на свой вкус. Стоимость автомобиля будет озвучена только реальным покупателям. Всего Bertone планирует выпустить три десятка таких авто.