Bertone представил в Монако суперкар на «мусорном» топливе

Автомобиль имеет массу чуть более 1,4 тонны. Как заявил производитель, суперкар разгоняется до 350 километров в час за 12,9 секунды. Журналисты предположили, что силовой агрегат новинки взяли у Lamborghini, однако представители Bertone детально об этом не рассказывали.