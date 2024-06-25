gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

иллюстрация

300 метров за 4 млн. В Октябрьском округе Омска обустроят новые ливневки

25 июня 2024, 04:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Октябрьском округе Омска появятся 300 метров новых ливневок за 4 млн рублей

Подрядчик восстановит профиль канав, уберет поросль, сформирует подстилающий и выравнивающий слои из песка и асфальтобетонной смеси, проложит водоотводные трубы и бетонные лотки.

Сегодня Сергей Шелест сообщил, что в Октябрьском округе будут появятся новые ливневые канализации. В частности, планируется обустроить два водоотводных лотка с плитами перекрытия на двух участках:

  • от дома № 24 по улице 15-я Рабочая до дома № 8 по этой же улице;
  • на улице 4-я Кордная у дома № 48.
«Подрядчик восстановит профиль канав с планировкой откосов, уберет поросль, сформирует подстилающий слой из песка, выравнивающий — из асфальтобетонной смеси, а также проложит водоотводные трубы и бетонные лотки, в которые будет стекать вода», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.

Уточним, что стоимость работ составит около 4 млн рублей. Общая длина ливневой канализации — 300 метров.

Напомним, ранее прокуратура через суд потребовала привести в порядок ливневую канализацию в городе. Оказалось, что большинство ливневых коллекторов не имеют владельцев и находятся в плохом состоянии. Во время сильных дождей на дорогах скапливается вода, которая размывает грунт и дорожное покрытие. Это происходит из-за того, что существующая система водоотвода не справляется с быстрым отводом ливневых вод.

Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Шелест рассказал, как в Омске решают проблему с ливневкамиВ омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтомЗаделали асфальтом. Омичи пожаловались на проблему с ливневкой на Демьяна Бедного
#Общество#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Подрядчик#Инфраструктура#Новости#Октябрьский округ#Ливневые канализации#Водоотводные лотки
Подпишитесь
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
Сегодня, 04:54
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 04:01
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39