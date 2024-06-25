300 метров за 4 млн. В Октябрьском округе Омска обустроят новые ливневки

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Сегодня Сергей Шелест сообщил, что в Октябрьском округе будут появятся новые ливневые канализации. В частности, планируется обустроить два водоотводных лотка с плитами перекрытия на двух участках:
«Подрядчик восстановит профиль канав с планировкой откосов, уберет поросль, сформирует подстилающий слой из песка, выравнивающий — из асфальтобетонной смеси, а также проложит водоотводные трубы и бетонные лотки, в которые будет стекать вода», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Уточним, что стоимость работ составит около 4 млн рублей. Общая длина ливневой канализации — 300 метров.
Напомним, ранее прокуратура через суд потребовала привести в порядок ливневую канализацию в городе. Оказалось, что большинство ливневых коллекторов не имеют владельцев и находятся в плохом состоянии. Во время сильных дождей на дорогах скапливается вода, которая размывает грунт и дорожное покрытие. Это происходит из-за того, что существующая система водоотвода не справляется с быстрым отводом ливневых вод.