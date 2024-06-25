300 метров за 4 млн. В Октябрьском округе Омска обустроят новые ливневки

Напомним, ранее прокуратура через суд потребовала привести в порядок ливневую канализацию в городе. Оказалось, что большинство ливневых коллекторов не имеют владельцев и находятся в плохом состоянии. Во время сильных дождей на дорогах скапливается вода, которая размывает грунт и дорожное покрытие. Это происходит из-за того, что существующая система водоотвода не справляется с быстрым отводом ливневых вод.