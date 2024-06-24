Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Городу55 стало известно, что администрация Омска уже обратилась в полицию из-за незаконной вырубки деревьев рядом с киоском-шашлычной на пересечении улиц Ватутина и Дмитриева.
На уничтожение «зеленого уголка» ранее пожаловались жители 12 микрорайона, после чего чиновники обещали проверить законность действий владельцев торгового павильона. Жильцы соседних домов считают, что деревья могли погибнуть из-за повреждения корней во время укладки строителями бетонных плит.
«По факту незаконной вырубки деревьев администрацией округа направлено заявление в отдел полиции для выяснения личности нарушителей и привлечению к ответственности», — заявили в администрации Кировского округа.
При этом законность появления торгового павильона на этом участке не оспаривают. В пресс-службе мэрии Городу55 сообщили, что участок находится в частной собственности.
«Земельный участок находится в собственности, поэтому только собственник вправе решать, что там будет находиться», — отметили в омской мэрии.
Добавим, что торговый павильон расположен в границах участка площадью 6246 кв. м на Ватутина. Помимо киоска-шашлычной здесь также находятся двухэтажный ТЦ и еще ряд павильонов.