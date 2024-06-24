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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Шашлычная, возле которой погибли деревья

Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина

24 июня 2024, 07:52
Фото: yandex.ru/maps
Шашлычная, возле которой погибли деревья

Омская мэрия обратилась в полицию из-за вырубки деревьев рядом с шашлычной

История с уничтожением березовой рощи рядом с торговым павильоном на пересечении Ватутина и Дмитриева получила продолжение.

Городу55 стало известно, что администрация Омска уже обратилась в полицию из-за незаконной вырубки деревьев рядом с киоском-шашлычной на пересечении улиц Ватутина и Дмитриева.

На уничтожение «зеленого уголка» ранее пожаловались жители 12 микрорайона, после чего чиновники обещали проверить законность действий владельцев торгового павильона. Жильцы соседних домов считают, что деревья могли погибнуть из-за повреждения корней во время укладки строителями бетонных плит.

«По факту незаконной вырубки деревьев администрацией округа направлено заявление в отдел полиции для выяснения личности нарушителей и привлечению к ответственности», — заявили в администрации Кировского округа.

При этом законность появления торгового павильона на этом участке не оспаривают. В пресс-службе мэрии Городу55 сообщили, что участок находится в частной собственности.

«Земельный участок находится в собственности, поэтому только собственник вправе решать, что там будет находиться», — отметили в омской мэрии.
Участок, где находится киоск-шашлычнаяУчасток, где находится киоск-шашлычная
Участок, где находится киоск-шашлычная
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что торговый павильон расположен в границах участка площадью 6246 кв. м на Ватутина. Помимо киоска-шашлычной здесь также находятся двухэтажный ТЦ и еще ряд павильонов.

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#Юлия Истомина#Общество#Полиция#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Заявление#Администрация#Новости#Киоск#Торговые точки#Администрация Омска
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