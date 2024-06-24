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Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открыли вакансии для начальников и специалистов

24 июня 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске ищут специалистов, которые займутся тарифами на транспорт и отопление

От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы.

Региональная энергетическая комиссия Омской области разместила новые вакансии. Заявки от кандидатов принимают до 11 июля.

Для специалистов старшей группы должностей вакансии открыты в отделах регулирования транспортных и социально-значимых услуг, регулирования теплоэнергетики муниципальных районов, регулирования теплоэнергетики города Омска. Кандидатам предлагают зарплату от 33 200 до 45 700 рублей.

Также в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут заместителя начальника. Руководителю готовы платить от 44 000 до 59 000 рублей.

От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске открыли новые вакансии на госслужбе с зарплатой до 62 тысяч.

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Зарплата#Вакансии#Госслужба#Опыт работы
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