Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открыли вакансии для начальников и специалистов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Региональная энергетическая комиссия Омской области разместила новые вакансии. Заявки от кандидатов принимают до 11 июля.
Для специалистов старшей группы должностей вакансии открыты в отделах регулирования транспортных и социально-значимых услуг, регулирования теплоэнергетики муниципальных районов, регулирования теплоэнергетики города Омска. Кандидатам предлагают зарплату от 33 200 до 45 700 рублей.
Также в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг ищут заместителя начальника. Руководителю готовы платить от 44 000 до 59 000 рублей.
От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске открыли новые вакансии на госслужбе с зарплатой до 62 тысяч.