В Египте зафиксирована вспышка опасной вирусной инфекции

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
У нескольких пациентов лечебно-профилактических учреждений Италии был диагностирован опасный недуг, уносивший жизни тысяч людей еще в XVIII веке.
Типичный симптомокомплекс, выявляемый медработниками у заболевших, такой: чувство тошноты, рвота (иногда с кровью), ощущение ломоты в костях и мышечные боли, гипертермия. Кроме того, у пациентов наблюдаются кожная сыпь и головная боль высокой интенсивности. Иногда заболевшие жалуются на тонзиллит, насморк и кашель, возникающие в связи с поражением органов дыхания, а также на жидкий стул, пишет newia.ru.
Всем пациентам, заболевшим после отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, врачами был поставлен диагноз «лихорадка денге». Согласно информации, полученной на 10 июня текущего года, в Италии зафиксировано три подобных случая. Заболевание, как и много лет назад, считается смертельно опасным — лекарства против коварного вируса пока не существует. За минувший год лихорадка денге унесла жизни нескольких тысяч человек, при этом количество зарегистрированных случаев инфекции превысило пять миллионов.
Вирус переносится комарами, а инкубационный период болезни колеблется от трех до 14 дней. Чаще всего инфицируются люди, находящиеся на территории с субтропическим и тропическим климатом.