В Египте зафиксирована вспышка опасной вирусной инфекции

Всем пациентам, заболевшим после отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, врачами был поставлен диагноз «лихорадка денге». Согласно информации, полученной на 10 июня текущего года, в Италии зафиксировано три подобных случая. Заболевание, как и много лет назад, считается смертельно опасным — лекарства против коварного вируса пока не существует. За минувший год лихорадка денге унесла жизни нескольких тысяч человек, при этом количество зарегистрированных случаев инфекции превысило пять миллионов.