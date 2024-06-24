gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В Египте зафиксирована вспышка опасной вирусной инфекции

В Египте зафиксирована вспышка опасной вирусной инфекции

24 июня 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
В Египте один за другим диагностируются случаи смертельного заболевания, которое за счет активного турпотока уже успело проникнуть на европейскую территорию. Несколько заболевших скончались.

У нескольких пациентов лечебно-профилактических учреждений Италии был диагностирован опасный недуг, уносивший жизни тысяч людей еще в XVIII веке.

Типичный симптомокомплекс, выявляемый медработниками у заболевших, такой: чувство тошноты, рвота (иногда с кровью), ощущение ломоты в костях и мышечные боли, гипертермия. Кроме того, у пациентов наблюдаются кожная сыпь и головная боль высокой интенсивности. Иногда заболевшие жалуются на тонзиллит, насморк и кашель, возникающие в связи с поражением органов дыхания, а также на жидкий стул, пишет newia.ru.

Всем пациентам, заболевшим после отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, врачами был поставлен диагноз «лихорадка денге». Согласно информации, полученной на 10 июня текущего года, в Италии зафиксировано три подобных случая. Заболевание, как и много лет назад, считается смертельно опасным — лекарства против коварного вируса пока не существует. За минувший год лихорадка денге унесла жизни нескольких тысяч человек, при этом количество зарегистрированных случаев инфекции превысило пять миллионов.

Вирус переносится комарами, а инкубационный период болезни колеблется от трех до 14 дней. Чаще всего инфицируются люди, находящиеся на территории с субтропическим и тропическим климатом.

#Здоровье#Вирус#Вирусы#Все материалы авторов
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16