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Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли

Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли

24 июня 2024, 04:43
Фото: gorod55.ru
Канадский специалист в настоящее время ведет переговоры с клубом «Коламбус Блю Джекетс».

Экс-тренер омского «Авангарда» Боб Хартли предложил клубу «Коламбус Блю Джекетс» свои услуги в качестве консультанта. Об этом в минувший четверг, 20 июня, сообщил на брифинге генеральный менеджер команды Дон Уодделл.

«Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним. В процессе отбора участвует много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, не знают его», — передает слова Уодделла канадский спортивный сайт RDS.

В июне «Коламбус» отправил в отставку главного тренера Паскаля Венсана. В сезоне-2023/2024 команда не попала в плей-офф. «Коламбус» занял 16-место в турнирной таблице Востока НХЛ.

Боб Хартли работал с «ястребами» с 2018 по 2022 годы. В сезоне-2020/2021 привел команду к чемпионству в Кубке Гагарина.

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#НХЛ#Боб хартли#Кубок Гагарина
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