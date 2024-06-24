Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Экс-тренер омского «Авангарда» Боб Хартли предложил клубу «Коламбус Блю Джекетс» свои услуги в качестве консультанта. Об этом в минувший четверг, 20 июня, сообщил на брифинге генеральный менеджер команды Дон Уодделл.
«Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним. В процессе отбора участвует много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, не знают его», — передает слова Уодделла канадский спортивный сайт RDS.
В июне «Коламбус» отправил в отставку главного тренера Паскаля Венсана. В сезоне-2023/2024 команда не попала в плей-офф. «Коламбус» занял 16-место в турнирной таблице Востока НХЛ.
Боб Хартли работал с «ястребами» с 2018 по 2022 годы. В сезоне-2020/2021 привел команду к чемпионству в Кубке Гагарина.