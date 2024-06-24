Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли

Экс-тренер омского «Авангарда» Боб Хартли предложил клубу «Коламбус Блю Джекетс» свои услуги в качестве консультанта. Об этом в минувший четверг, 20 июня, сообщил на брифинге генеральный менеджер команды Дон Уодделл.