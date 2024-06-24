gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

иллюстрация

«Родственник попал в беду». Житель Калачинска получил «условку» за мошенничество

24 июня 2024, 06:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Суд наказал жителя Калачинска за мошенничество по схеме «Родственник в беде»

21-летний житель Калачинска состоял в группе мошенников, которые обманывали людей по схеме «Родственник попал в беду». Обвиняемый забирал деньги у родственников и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент.

В региональной прокуратуре сообщили о вынесении приговора Оконешниковским районным судом по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Калачинска. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

Оказалось, что молодой человек был в группе мошенников, которые занимались хищением денег по схеме «Родственник попал в беду». Аферисты звонили омичам и говорили, что их близкие попали в аварию и нужно передать деньги для возмещения ущерба.

Обвиняемый здесь выполнял роль курьера: он забирал у обеспокоенных родственников их сбережения и переводил деньги на счета, указанные сообщниками, оставляя себе небольшой процент.

Так, житель поселка Оконешниково стал жертвой этой преступной группы. Он передал курьеру 200 тысяч рублей. В итоге подсудимый признал свою вину и согласился частично возместить причиненный ущерб.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Плюс испытательный срок в 1 год 6 месяцев. Кроме того, было удовлетворено требование потерпевшего о взыскании с осужденного 165 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Узнать подробнее
Читайте также:
Два омских сельчанина хотели заработать, но отдали деньги мошенникамНичего не подписывал. Мошенники оформили кредит на омского пенсионера без его ведомаПродолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Хищение#Уголовное дело#Наказание#Новости#Ущерб#Курьер#Испытательный срок#Мошенническая схема#Преступная группа#Возмещение ущерба
Подпишитесь
Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек
Сегодня, 06:12
Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»
Сегодня, 05:19
Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей
Сегодня, 04:10
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16