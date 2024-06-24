«Родственник попал в беду». Житель Калачинска получил «условку» за мошенничество

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:23
В региональной прокуратуре сообщили о вынесении приговора Оконешниковским районным судом по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Калачинска. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.
Оказалось, что молодой человек был в группе мошенников, которые занимались хищением денег по схеме «Родственник попал в беду». Аферисты звонили омичам и говорили, что их близкие попали в аварию и нужно передать деньги для возмещения ущерба.
Обвиняемый здесь выполнял роль курьера: он забирал у обеспокоенных родственников их сбережения и переводил деньги на счета, указанные сообщниками, оставляя себе небольшой процент.
Так, житель поселка Оконешниково стал жертвой этой преступной группы. Он передал курьеру 200 тысяч рублей. В итоге подсудимый признал свою вину и согласился частично возместить причиненный ущерб.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Плюс испытательный срок в 1 год 6 месяцев. Кроме того, было удовлетворено требование потерпевшего о взыскании с осужденного 165 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.