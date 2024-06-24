«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»

Сегодня Сергей Шелест объявил о запуске новых троллейбусов на городские маршруты в Омске. Глава города уточнил, что на улицы вышли еще девять троллейбусов «Адмирал». Три из них отправились на маршруты № 7, 16 и 67, а остальные шесть — на маршруты № 2, 3, 4, 12 и 15.