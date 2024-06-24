gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

новые троллейбусы

«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»

24 июня 2024, 07:04
Фото: Сергей Кириллов / Пресс-центр администрации Омска
новые троллейбусы

Стало известно, какие маршруты будут обслуживать 9 новых троллейбусов «Адмирал»

В городе появились еще девять троллейбусов «Адмирал», которые уже прошли техобслуживание и проходят обкатку. Три из них отправились на маршруты № 7, 16 и 67, а остальные шесть — на маршруты № 2, 3, 4, 12 и 15.

Сегодня Сергей Шелест объявил о запуске новых троллейбусов на городские маршруты в Омске. Глава города уточнил, что на улицы вышли еще девять троллейбусов «Адмирал». Три из них отправились на маршруты № 7, 16 и 67, а остальные шесть — на маршруты № 2, 3, 4, 12 и 15.

«Продолжаем замену старого подвижного состава. Новые троллейбусы уже прошли необходимое техническое обслуживание, сейчас проходят обкатку», — написал мэр Шелест в своем телеграм-канале.

Отметим, что всего на линии работает 144 троллейбуса, 97 из них — это современные «Адмиралы».

Напомним, что в 2020–2021 годах проходила замена подвижного состава «Электрического транспорта» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022–2023 годах обновление подвижного состава продолжалось благодаря реализации инфраструктурного бюджетного кредита.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи жаловались на работу кондиционеров в общественном транспорте. Они утверждали, что водители не всегда включают оборудование. После этого глава региона поручил руководителям предприятий № 8 и электротранспорта провести тщательную инспекцию систем кондиционирования в автобусах и троллейбусах. Если будет необходимо, он потребовал провести ремонт в кратчайшие сроки.

Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Узнать подробнее
Читайте также:
Все проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусахОставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
#Общество#Происшествия#Транспорт#Омск#Омская область#Обновление#Маршруты#Новости#Троллейбусы#Сергей Шелест#Городской транспорт#Национальный проект#Электрический транспорт#Техническое обслуживание#Адмирал#Инфраструктурный бюджетный кредит
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16