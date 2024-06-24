«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сегодня Сергей Шелест объявил о запуске новых троллейбусов на городские маршруты в Омске. Глава города уточнил, что на улицы вышли еще девять троллейбусов «Адмирал». Три из них отправились на маршруты № 7, 16 и 67, а остальные шесть — на маршруты № 2, 3, 4, 12 и 15.
«Продолжаем замену старого подвижного состава. Новые троллейбусы уже прошли необходимое техническое обслуживание, сейчас проходят обкатку», — написал мэр Шелест в своем телеграм-канале.
Отметим, что всего на линии работает 144 троллейбуса, 97 из них — это современные «Адмиралы».
Напомним, что в 2020–2021 годах проходила замена подвижного состава «Электрического транспорта» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022–2023 годах обновление подвижного состава продолжалось благодаря реализации инфраструктурного бюджетного кредита.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи жаловались на работу кондиционеров в общественном транспорте. Они утверждали, что водители не всегда включают оборудование. После этого глава региона поручил руководителям предприятий № 8 и электротранспорта провести тщательную инспекцию систем кондиционирования в автобусах и троллейбусах. Если будет необходимо, он потребовал провести ремонт в кратчайшие сроки.