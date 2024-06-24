Омичей попросили помочь опознать труп мужчины, который нашли в Иртыше

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Поисково-спасательный отряд «Доброспас» попросил помочь опознать труп неизвестного мужчины. Тело нашли 14 июня в Иртыше на территории Центрального округа.
Мужчине на вид 35-40 лет, славянской внешности, среднего телосложения. Неизвестный был одет в зеленую футболку с логотипом Puma, темные штаны и кроссовки. Особых примет нет.
Всех, кому известен мужчина, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 (Виталий),
8-999-453-77-10 (Антон) или обратиться в полицию по номеру 02.