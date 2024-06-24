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Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

УФНС Росссии по Омской области

Одну из самых влиятельных женщин Омска наградили знаком отличия

24 июня 2024, 06:46
Фото: Яндекс Карты
УФНС Росссии по Омской области
Главный налоговик региона Ольга Шмакова получила знак «За служение Омской области» III степени.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 21 июня подписал распоряжение о награждении главы регионального УФНС Ольги Шмаковой.

«За важные достижения в развитии системы налоговых органов наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Шмакову Ольгу Юрьевну — руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Омской области», — говорится в документе.

Ольгу Шмакову назначили руководителем омского УФМС в мае 2022 года. Отметим, что главный налоговик региона входит в топ-100 влиятельных людей Омска и Омской области. Шмакова расположилась в списке на 26-30 месте.

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#Евгений Игишев#Общество#Власть#Руководитель#Омск#Омская область#Налоги#Награждение#УФНС
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