Одну из самых влиятельных женщин Омска наградили знаком отличия

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Губернатор Омской области Виталий Хоценко 21 июня подписал распоряжение о награждении главы регионального УФНС Ольги Шмаковой.
«За важные достижения в развитии системы налоговых органов наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Шмакову Ольгу Юрьевну — руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Омской области», — говорится в документе.
Ольгу Шмакову назначили руководителем омского УФМС в мае 2022 года. Отметим, что главный налоговик региона входит в топ-100 влиятельных людей Омска и Омской области. Шмакова расположилась в списке на 26-30 месте.