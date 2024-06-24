Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В прошлом году в Омске на нескольких опасных перекрестках впервые появилась разметка из пересекающихся желтых полос (в народе ее называют «вафельной» или «вафельницей»). Она призвана помочь в борьбе с пробками, так как на участок с «вафельницей» по правилам дорожного движения запрещено выезжать, если впереди образовался затор.
Однако в 2024 году в Омске не стали обновлять «вафельную разметку». Город55 выяснил в дептранспорта и департаменте городского хозяйства судьбу прошлогоднего нововведения.
Дорожная разметка 1.26 в виде «вафельницы», согласно проектам организации дорожного движения, предусмотрена для улиц Фрунзе, Масленникова, Орджоникидзе, Лермонтова, Конева, Кемеровская, Герцена, Гагарина и Ленинградской площади.
«Муниципальным заданием бюджетного учреждения города Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ на 2024 год финансирование работ по нанесению дорожной разметки 1.26 „вафельница“ не предусмотрено», — рассказал Городу55 заместитель департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.
В этом году, как оказалось, дорожную разметку приоритетно наносят рядом с общеобразовательными учреждениями и на участках улично-дорожной сети по предписаниям отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску.
Сабитов также отметил, что выделенной на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения суммы не хватает для того, чтобы покрыть полный объем потребности по нанесению дорожной разметки в Омске. Но в следующие годы «при условии выделения достаточного объема бюджетных ассигнований» возможно мэрия и вернется к проекту по «вафельной разметке».