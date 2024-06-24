Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»

В прошлом году в Омске на нескольких опасных перекрестках впервые появилась разметка из пересекающихся желтых полос (в народе ее называют «вафельной» или «вафельницей»). Она призвана помочь в борьбе с пробками, так как на участок с «вафельницей» по правилам дорожного движения запрещено выезжать, если впереди образовался затор.