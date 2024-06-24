На СВО погиб 48-летний доброволец из Омской области

Александр Ерохин родился в деревне Галицыно, учился в Новотроицкой средней школе и Саргатском ПТУ, работал слесарем в совхозе «Шипицинский». В январе нынешнего года омич ушел добровольцем на специальную военную операцию. Служил стрелком-сапером десантно-штурмового взвода.