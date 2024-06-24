На СВО погиб 48-летний доброволец из Омской области

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Published Сегодня, 07:40
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В спецоперации 8 июня погиб 48-летний житель Омской области Александр Ерохин. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила депутат Совета Новотроицкого сельского поселения Саргатского района Валентина Ракович.
Александр Ерохин родился в деревне Галицыно, учился в Новотроицкой средней школе и Саргатском ПТУ, работал слесарем в совхозе «Шипицинский». В январе нынешнего года омич ушел добровольцем на специальную военную операцию. Служил стрелком-сапером десантно-штурмового взвода.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Ерохина.