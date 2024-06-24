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На СВО погиб 48-летний доброволец из Омской области

На СВО погиб 48-летний доброволец из Омской области

24 июня 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Александр Ерохин служил стрелком-сапером десантно-штурмового взвода.

В спецоперации 8 июня погиб 48-летний житель Омской области Александр Ерохин. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила депутат Совета Новотроицкого сельского поселения Саргатского района Валентина Ракович.

Александр Ерохин родился в деревне Галицыно, учился в Новотроицкой средней школе и Саргатском ПТУ, работал слесарем в совхозе «Шипицинский». В январе нынешнего года омич ушел добровольцем на специальную военную операцию. Служил стрелком-сапером десантно-штурмового взвода.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Ерохина.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Стрелок#Погибший#Военная операция#Доброволец#Донецкая Народная Республика
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